Comment Yverdon servira durant trois jours la crème du yodel

À peine deux ans après la Fête fédérale de lutte d’Estavayer, véritables Jeux olympiques des traditions suisses, les cloches, les belles coiffes thurgoviennes et le folklore national font leur retour en Suisse romande. Dans un mois, la cité thermale accueillera la 29e Fête romande des yodleurs. Une manifestation phare de la culture populaire qui se déroule tous les trois ans, mais rarissime en dehors des montagnes. «On a voulu amener ce patrimoine en plaine, explique le président du comité d’organisation, David Girod, du groupe Cor des Alpes du Nord vaudois. C’est un peu rapprocher le yodel des amateurs, mais aussi toucher d’autres publics. On peut montrer que cette culture est aussi présente chez nous, et bien vivante.»

Une célébration des traditions et une opération de séduction qui mobilisent les grands moyens: 30 000 visiteurs sur trois jours (près du double de la Schubertiade et l’équivalent de la population d’Yverdon), 1,5 million de francs de budget, des milliers de participants et un nombre incalculable de décis de blanc. Un vaste marché folklorique va redessiner la promenade Auguste-Fallet. «On a voulu mettre en avant le patrimoine local et régional», souligne Dominique Faesch, ancienne Madame Tourisme d’Yverdon et chargée de la communication de la fête. À savoir l’Interprofession du Gruyère, la Forge du Camp de Bière, la Région truffière, les bricelets du Jorat, la boucherie de campagne… Et des animations par des lutteurs ainsi que du hornuss.

Le centre-ville sera métamorphosé: plusieurs places de chant, sept cantines, des foodtrucks, des guinguettes, la réquisition de tous les restaurateurs du coin. Et une place Pestalozzi transformée en véritable cœur de la fête. Pour les participants, la fête reste un événement capital: une chance de sélection pour la Fédérale de Bâle en 2020. «Les échauffements sont fermés au public, poursuit Dominique Faesch, c’est pour les participants l’aboutissement de mois de préparation. L’entrée au concours a ensuite un côté religieux, très concentré. C’est de la culture populaire de haut niveau. Par contre, une fois dehors, c’est la fête.» Dont l’apothéose est prévue dimanche. Enregistrement du «Kiosque à musiques» de la RTS à la Marive et long cortège (ouverture des Milices vaudoises et un troupeau en clôture). Concernant le transport, véritable défi, les organisateurs ont obtenu la gratuité sur les zones Mobilis pour les titulaires des bracelets donnant accès aux places de chant. Des navettes sont prévues depuis les campings et les villes d’Yvonand et d’Orbe, ainsi que depuis la place d’armes de Chamblon, parking principal.

Toute une région mobilisée

Ce qu’Yverdon va y gagner? «On est dans le tir de la série de manifestations importantes qui ont lieu dans l’après-Expo.02, estime la municipale de la Culture, Carmen Tanner. Elles contribuent à marquer les esprits.» Elle poursuit: «En dehors des retombées touristiques, il y a la mobilisation de toute la région. La culture populaire d’ici et les gens se bougent.» Ce sont plus de 150 bénévoles et le travail des clubs du coin: le groupe Cor des Alpes du Nord vaudois, le club de yodleurs Edelweiss de Sainte-Croix, le Jodleclub du Gros-de-Vaud et le Juraglöggli d’Orbe sont en première ligne. «Il y a de la pression, c’est sûr, souffle Gottfried Frauchiger, président des jodleurs urbigènes. C’est l’image de la société qui se joue et le résultat d’années de travail. On peaufine la tenue de note ou l’accent bernois. C’est une expérience inoubliable, et en terres vaudoises en plus.» La fête marque un cap: «Il y a quelques années, on passait pour des rigolos. Là, on voit le retour du vrai folklore et de l’authentique. Les gens en demandent. On a dû refuser des invitations.» Reste à savoir si les Romands seront au diapason. Les organisateurs tablent sur 60% de visiteurs d’outre-Sarine.