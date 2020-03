Coronaide.ch, la plateforme nationale «made in Grandson»

La solidarité, c’est magnifique, mais pas facile de s’y retrouver entre tous ces groupes d’entraide qui fleurissent sur les réseaux. Par région, par ville, voire par quartier, personnes dans le besoin et personnes désirant proposer de l’aide postent à tout va sans forcément réussir à se trouver. Intrigué par un reportage sur le sujet à la RTS dimanche 15 mars, un jeune développeur de logiciels de Grandson décide de créer sa propre plateforme.

Peu d'heures de sommeil

«Je me suis mis au travail direct et coronaide.ch était en ligne mercredi matin, explique Loris Gavillet, avant d’ajouter: «C’est vrai, je n’ai pas beaucoup dormi.» Sa démarche est totalement désintéressée. «Je vois surgir ici et là d’autres plateformes portant le logo de diverses entreprises. Pire, certaines utilisent ce système pour recueillir les données des personnes inscrites à des fins commerciales. Mon but à moi est de simplifier les démarches au maximum et de donner mon savoir-faire à la cause.»

Coûts réduits

Avant de se lancer, le jeune entrepreneur s’est rapidement renseigné pour savoir s’il existait un site similaire sur le marché suisse. «Il y a une plateforme alémanique, hilf-jetzt.ch, qui regroupe toutes les initiatives WhatsApp ou Facebook. Elle emploie des modérateurs pour faire le lien et souhaite engager quatre personnes . Ce qui veut dire qu’elle doit rapidement trouver plusieurs milliers de francs pour assurer leurs salaires. Ma solution centralise le tout et les informations qui s’y trouvent ne proviennent que de sources officielles. J’aimerais à terme que cette plateforme devienne un projet open source, ouvert à tous pour d’autres actions de ce type.»

Hypersimple d'utilisation

Plus efficace que jolie — «Je vais retravailler l’interface dès que j’ai un moment» — la plateforme est simplissime d’utilisation. La page d’accueil sépare les personnes qui recherchent un service de celles qui désirent aider. Puis on s’inscrit en donnant un minimum d’informations et on se trouve grâce à une carte. Les aidants peuvent préciser les horaires auxquels ils sont disponibles et quel genre de service ils aimeraient donner. Née dans le canton de Vaud, la plateforme d’entraide est déjà trilingue et fonctionne à l’échelon national. Mieux encore: elle intéresse la Grande-Bretagne.

Exportée en Angleterre?

«J’ai reçu énormément d’aide, au niveau des traductions notamment, et ça fait chaud au cœur, reprend Loris Gavillet. Les retours aussi sont très positifs: je crois que les gens en ont marre que les groupes d’entraide servent de plus en plus à échanger des vidéos humoristiques! J’ai été contacté par un Genevois qui a de la famille en Angleterre qui aimerait en lancer une plateforme similaire chez eux. C’est super. Moi, ça ne me pose aucun problème de tout leur donner tel quel: la plateforme est adaptable partout. Et, une nouvelle fois, je veux faire ce que je peux pour aider les gens. Je ne recherche ni salaire ni reconnaissance.»