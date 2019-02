Couac de communication chez Stop aux bouchons

Tempête dans le verre d’eau de la politique yverdonnoise. Organisant une conférence publique sur le parking de la place d’armes, qui promet d’être fort intéressante par ailleurs, l’Association Stop aux bouchons a attiré les internautes sur sa page Facebook. Sur celle-ci, un renvoi vers le site du lobby. Mais, détail piquant, le lien amène sur www.plry.ch, l’ancien site – inactif – de campagne du PLR yverdonnois. Le hic? D’ordinaire très soucieuse de son image, Stop aux bouchons, fer de lance du projet de route de contournement en 2012, se revendique apolitique à chaque occasion et apprécie peu d’être qualifiée de proche du PLR.

La gauche s’en donne évidemment à cœur joie. Elle dénonce, sans surprise, un nouveau mélange des genres autour de la majorité en place. Le dernier étant un numéro de «Vague bleue», journal de communication du parti, qui mettait en avant les réalisations de ses élus, à commencer par le parking de la place d’armes.

Ce qui s’est passé? Le renvoi au site du PLR serait un reliquat d’il y a plus de six ans, soupire Stop aux bouchons, qui a toutefois fait disparaître fissa le lien litigieux. «Nous sommes partis d’un comité d’initiative venant du PLR, ça doit venir de là, évoque son président, Serge Lovey. Moi-même j’y paie encore mes cotisations. Mais quand l’association s’est constituée, nous avons vraiment pris soin de ne pas nous placer sous l’égide d’un parti. Ce qui compte, c’est la fluidité du trafic et la promotion respectueuse de tout type de mobilité.»

Certes. Mais depuis le temps, et vu le nombre d’élus PLR au sein du lobby, ne serait-ce pas le moment de revendiquer une étiquette? En face, Pro Vélo est très teintée rose-vert. Niet. «On ne veut pas de connexions, même si on respecte la politique», répond Serge Lovey, qui précise organiser la conférence pour que les Yverdonnois puissent poser leurs questions aux techniciens et financiers du projet. (24 Heures)