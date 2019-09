Courroux récurrent contre les transports scolaires

«Il est impératif, dès maintenant, de corriger la situation et trouver une solution avant les vacances d’automne. Nous demandons au Comité de direction (Codir) de revoir intégralement la façon dont il gère la problématique des transports, et ce d’ici au mois d’avril 2020.» Conseiller communal de Corcelles-près-Payerne et membre du conseil de l’Association scolaire intercommunale de Payerne et environs (Asipe), Fabrice Perret n’a pas ménagé le Codir de l’association, mercredi à Chevroux.

Dans sa missive revenant sur le mécontentement, notamment, de parents d’élèves de Corcelles, il pointait du doigt le manque de coordination entre le prestataire Carpostal, l’établissement primaire et l’Asipe, qui se renvoient souvent les responsabilités. Divers courriers et une pétition ont circulé au moment de la rentrée d’août dernier.

Des temps d’attente jusqu’à 20 minutes pour de petits élèves entre la fin de l’école et l’arrivée du bus, une durée de transport quotidienne allant jusqu’à 2 heures ou des pauses de midi désordonnées sont évoqués. «Après cinq années successives de rentrées chaotiques, la patience n’est plus là et la confiance est rompue», a-t-il ajouté.

Responsable de l’organisation des transports scolaires, Sandra Menétrey, syndique de Grandcour, avait anticipé ces remarques en signalant que diverses séances ont eu lieu avec le transporteur ces derniers jours: «De nouveaux horaires seront transmis, si possible avant les prochaines vacances ou au pire pour la rentrée d’octobre.» De son côté, Christian Chevalier, directeur des écoles primaires, a rappelé le cadre légal et le rôle des écoles.

Autant d’explications qui ont laissé les orateurs sur leur faim. «Il n’y a pas de solution miracle», a rappelé Julien Mora. Le président du Codir et municipal payernois a affirmé que de nouveaux horaires ne pourront entrer en vigueur que s’ils ne prétéritent pas d’autres utilisateurs, ce qui nécessite de nombreuses vérifications. Seule lueur d’espoir pour les parents, l’appel d’offres concernant les transports devra être soumis à nouveau aux marchés publics courant 2020.