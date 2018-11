Course folle au centre d'Yverdon

Stupeur en plein centre historique d'Yverdon. En début d'après-midi, une voiture venant de la rue des Remparts en direction de la rue de la Plaine a soudainement renversé une piétonne au niveau de la ruelle Buttin, petit passage venant de la place Pestalozzi. La victime traversait sur le passage piétons, en direction de la gare.

La police du Nord vaudois procède aux investigations d'usage et doit encore interroger plusieurs témoins. Il semblerait toutefois que l'accident soit lié à une erreur de la conductrice du véhicule. Cette personne âgée aurait confondu son frein avec l'accélérateur, projetant la piétonne au sol.

L'automobile en question a ensuite continué sa course folle jusqu'à la Maison d'Ailleurs, dont elle a violemment heurté la façade, avant d'enfin s'immobiliser plus loin. Sur cette course de plus de 70 mètres, un jeune homme a encore failli se faire renverser, après que la voiture ait heurté le mur du musée. Ce jeune homme a évité le pire en se couchant sur le capot du véhicule.

La première piétonne, blessée, a été conduite au CHUV en ambulance. Ses jours ne sont pas en dangers. Le deuxième piéton a été conduit à l'hôpital pour un contrôle, en même temps que l'automobiliste, en état de choc.

Le ministère public enquête. Le trafic au centre a été perturbé jusque vers 14h30. La façade de la Maison d'Ailleurs est endommagée. (24 heures)