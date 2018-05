Cugy en alerte à cause d’une fuite de gaz naturel

«Pour des raisons de sécurité, nous avons évacué une partie d’un quartier situé sous la gare de Cugy, jeudi, à 14 h 30, explique Martial Pugin, porte-parole de la police cantonale fribourgeoise. Il y avait des risques d’explosion.» Une poche de gaz naturel a été percée sur un chantier dans un quartier résidentiel de ce village fribourgeois non loin de Payerne. L’incident s’est produit vers 12 h 30.

Contactée par des ouvriers qui posaient une sonde géothermique chez une privée, la police a dû sécuriser les environs en éloignant la population. «Ce type d’incident peut se produire lors de tels travaux, détaille le porte-parole. Mais ils ne sont généralement que de peu d’importance. Dans ce cas précis, la pression de gaz n’a pas diminué pendant plus d’une heure et demie, raison pour laquelle l’alarme a été donnée.»

Habitants évacués

Au total, sur les 200 habitants de la zone à risque, plus de 60 se trouvaient à leur domicile. Tous ont été conduits à la salle polyvalente du village. «C’est un événement d’une grosse ampleur, poursuit Martial Pugin. Cela faisait un moment que nous n’avions pas vu une fuite aussi importante.» De mémoire de pompier, le dernier événement en date d’une telle importance remonte à 10 ans, lors d’une intervention à Charmey (FR). À 18 h 30, presque tous les habitants avaient pu rejoindre leur logis. Seule une famille, domiciliée dans le bâtiment le plus proche du sinistre, a été relogée chez des proches. Toutefois, les consignes de sécurité sont toujours strictes: il est formellement interdit d’enclencher la moindre étincelle. Car du gaz s’échappe toujours du chantier. Et même s’il est brûlé par une torchère, installée par une entreprise spécialisée, tous les dangers ne sont pas écartés. D’autant plus que la pression du gaz ne semblait toujours pas faiblir en début de soirée: la flamme qui se dégageait de l’objet atteignait encore une hauteur de 4 mètres à 20 h.

«En tant que syndic de Cugy, ma première réaction a été de vouloir accueillir les habitants évacués le plus rapidement possible, affirme Alexandre Vonlanthen. Il fallait communiquer le plus rapidement possible et leur proposer de quoi se sustenter.» L’édile s’est donc occupé de rassembler les informations distillées par les différents services de secours avant de les communiquer aux habitants réunis dans la salle polyvalente du village. «Tout s’est bien déroulé et aucun blessé n’est à déplorer, continue le syndic. La situation est maintenant sous contrôle et nous restons attentifs.»

Au total, 60 pompiers ont été mobilisés ainsi qu’une dizaine de patrouilles des forces de l’ordre. Dès 18 h 30, la circulation entre Payerne et Estavayer-le-Lac a été rétablie. (24 heures)