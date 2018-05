Cugy respire à nouveau

«Depuis dimanche matin, vers 1 h, il n’y plus de gaz qui sort, explique Yannick Bersier, municipal à Cugy (FR) en charge des pompiers et de la protection civile, notamment. On a tout de même décidé de poursuivre les contrôles et après une séance sur place ce matin, nous pouvons dire que tout danger est maintenant écarté.»

Pour rappel, jeudi, vers 14 h, plus de 60 habitants du quartier Impasse du Sécheron étaient évacués et déplacés à la salle polyvalente du village fribourgeois, situé non loin de Payerne. En cause, une importante fuite de gaz naturel survenue alors que des ouvriers posaient une sonde géothermique sur le chantier d’une villa individuelle.

«Des tests montreront s’il est possible de continuer les travaux, poursuit Yannick Bersier. Mais il est trop tôt pour le dire.» Pour faire le point de la situation, l’Exécutif de Cugy a rédigé un tous-ménages à l’attention de la population. De plus, toutes les mesures de sécurité sont levées.

(24 heures)