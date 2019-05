Daniel Jaccaud quitte la tête des sociétés locales

L’autre jour du kin-ball (un sport d’équipe québécois qui se joue avec une énorme balle), plus récemment du mölkky (un jeu d’adresse finlandais): être président de l’Union des sociétés locales yverdonnoises (USLY) permet sans cesse de se familiariser avec de nouvelles activités. Et en dix ans à la tête de ce comité où il est entré comme membre en 2006, il en a fait des découvertes, Daniel Jaccaud. C’est d’ailleurs sans doute ce qui va manquer le plus à ce fort caractère qui a remis jeudi soir son mandat à son vice-président, Cédric Pillard.

«Je suis jeune avec beaucoup d’expérience, sourit le septuagénaire né en 1945. Mais c’est vrai, je commence à être fatigué, et c’est un soulagement que d’arriver au terme de mon engagement que j’avais prolongé de trois ans en 2016.» Alors, s’il craint un peu d’avoir moins d’occasions de voir des gens qu’il apprécie, il se réjouit du temps qu’il aura à disposition pour lui et son amie Viviane.

Et il en aura. Car en homme entier, Daniel Jaccaud n’est pas du genre à faire les choses à moitié. «Comme je la ramène souvent, j’espère à bon escient, je me suis souvent dit qu’il fallait agir et pas seulement parler. Raison pour laquelle je me suis retrouvé à la présidence de pas mal de combines», affirme cet ancien commandant des pompiers. Rodé à l’exercice, il reconnaît toutefois que ses débuts à l’USLY n’ont pas été tout simples. «Même si je suis Vaudois, j’aime bien que les assemblées ne commencent pas un quart d’heure après l’heure de convocation.» Cette rigueur qu’il met en avant quand on lui demande ce qu’il a apporté à l’USLY, certains anciens ont eu de la peine à la supporter. «On m’a même dit que j’étais psychorigide», sourit-il avec du recul. Personne ne viendra cependant lui ôter le sens du sacrifice et le don de soi qu’il a chevillés au corps.

C’est sans doute à ça que l’USLY doit de compter encore 135 membres, soit quelques-uns de plus qu’à son arrivée. «Je me suis battu, c’est vrai. Quand je vois dans le journal une manifestation dont je ne connais pas les organisateurs, je vais sur place pour tenter de les convaincre de rejoindre nos rangs.»

Pour une ville d’un peu plus de 30'000 habitants, disposer de 135 sociétés officiellement répertoriées prouve un certain dynamisme. «Et elles en ont elles-mêmes en grande majorité, affirme-t-il. On s’en rend compte quand on cherche une date libre pour agender une manifestation. Mais de toute façon, il vaut mieux avoir une centaine de sociétés actives que 200 ou 300 qui roupillent.» (24 heures)