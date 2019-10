Dans l’eau du lac au milieu des oiseaux

Le lac de Neuchâtel figure parmi les plus réputés d’Europe pour les oiseaux d’eau. À la bonne saison, plus de 70 000 d’entre eux s’y posent, juste pour une étape ou pour y élire domicile. Ça tombe bien, le biologiste et ornithologue Alessandro Staehli habite juste à côté. Et il avait envie de les voir de plus près. Il s’est donc construit un radeau de camouflage où, habillé d’une combinaison étanche, il peut marcher au fond du lac pour approcher ces animaux qui le passionnent et les photographier. C’était il y a cinq ans.

«Au début, je suis parti d’une démarche naturaliste mais, au fil des saisons et des balades, je me suis de plus en plus détaché de cette idée pour laisser émerger le côté artistique.» Il explique avoir fait ainsi un voyage intérieur qu’il veut partager avec les lecteurs du livre qui vient de sortir: «C’est complètement contemplatif, cela peut lui rappeler des souvenirs. Moi, au moment où une foulque se pose sur un lampadaire du port, je ne pensais plus à l’espèce mais bien au graphisme extraordinaire qui s’en dégageait.»

Il y a bien sûr, chez le scientifique, une envie didactique. Mais elle concerne davantage l’émotion, l’«entraînement du regard» à ce qui existe dans l’infiniment proche. S’il est parti d’abord à la traque aux espèces rares, son livre met en valeur des oiseaux qu’on croit connaître, pris pour leur quasi-totalité dans une roselière près de Saint-Blaise. «J’ai redécouvert des oiseaux communs dans des conditions particulières, la pluie, la neige, toutes sortes de lumières. Mais c’était important d’être dans le même élément qu’eux. Comme je ne peux pas voler, j’ai choisi l’eau. J’avais l’impression d’être accepté par eux, de partager vraiment leur quotidien.» C’est pour cela aussi que le livre n’est pas légendé, axé sur l’artistique. Mais les spécialistes y reconnaîtront près de 80 variétés magnifiées.