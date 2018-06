Dans les villages, des amendes pour refroidir les élus d'un soir

Si vous êtes élu dans une assemblée communale et que le travail, les enfants, la société de chant ou encore le match Suisse-Serbie vous a plus tenté que plusieurs ordres du jour, sachez que vous pouvez être mis à l’amende.

«On a déjà failli ne pas avoir le quorum par le passé. Une amende peut nous permettre de nous protéger.»

À La Praz, rapporte la presse locale, le bureau du Conseil général a décidé de modifier son règlement et d’amender ceux qui manqueraient à l’appel. «En cas d’excuses valables, on enverra deux avertissements, puis une amende. Sans excuse, c’est un avertissement puis une amende à la deuxième absence, explique la syndique, Anni Sordet. Mais on se connaît et on sait être compréhensif s’il y a vraiment des cas de forces majeures.» La douloureuse a été fixée à 100 francs. En sachant que les communes peuvent toutefois sanctionner les citoyens jusqu’à hauteur de 500 écus.

Sanction légale

Et si l’idée de sanctionner des élus de milice peut surprendre, elle n’en est pas moins parfaitement légale. Selon le Service des communes, deux articles de loi prévoient dûment de sanctionner ceux qui «négligeraient leur devoir de prendre part aux séances». L’application reste toutefois peu répandue: même Yverdon, qui avait dû batailler pendant des mois pour se débarrasser d’une élue fantôme, n’avait pas eu recours à l’amende. «D’après ce qu’on a vu dans d’autres communes, l’article existe, mais il n’est pas mis en forme», ajoute la syndique. À croire que la chose se négocie d’ordinaire plutôt autour du verre de blanc à la table du bistrot communal que par une prune.

La Praz ne modifie toutefois pas son règlement pour rien. Suite au débat sur le projet éolien du Mollendruz qui a secoué tout le village, les rangs du Conseil se sont gonflés à… 77 membres: opposants et partisans venant se faire assermenter pour participer au vote, comme c’est possible dans les conseils généraux, où aucune élection n’est nécessaire. Sauf que lors de la séance suivante, en juin, 27 élus ne sont pas venus, la moitié sans excuse. «On a déjà failli ne pas avoir le quorum (ndlr: un tiers des inscrits) par le passé. Une amende peut nous permettre de nous protéger», ajoute la syndique. Là où ça se corse, c’est que le cas de La Praz tombe en plein débat sur l’avenir des conseils généraux. Au Grand Conseil, plusieurs députés sont bien décidés d’en finir avec les «élus d’un soir», qui viennent en masse puis disparaissent une fois l’objet qui les intéressait voté. Ça concerne la moitié des communes vaudoises, et des fusions ont capoté ou des rénovations de terrains de foot ont passé la rampe de cette manière. Sans parler des hélices du Mollendruz que La Praz avait failli envoyer ad patres.

«Limites du système»

Et pour les députés, le fait de recourir à l’amende est une preuve supplémentaire des effets de la «démocratie à la carte». «On a manqué l’occasion de régler le problème lors de la Constituante, relève Nicolas Rochat Fernandez, auteur d’un postulat sur la question. On a besoin d’une réforme, on a quinze ans de retard.»

Les pistes? Empêcher l’élu de voter le soir même, instaurer le droit de référendum (actuellement réservés aux conseils communaux) afin d’offrir une autre possibilité de voter, voire étudier le remplacement systématique des conseils généraux par des conseils communaux. Une vraie révolution en terres vaudoises. «Le choix de l’amende leur appartient, reprend le député socialiste. Mais c’est une nouvelle preuve des limites du système. On risque de créer des climats pesants.»

Cosignataire, la Vert’libérale Claire Richard abonde. «Avoir des gens qui viennent voter avec des connaissances lacunaires est difficile à gérer, mais voir comment les amender ensuite est difficile à mettre en place… On parle tout de même de gens qui viennent offrir leur soirée pour la chose publique. C’est tout le problème du système qui est biaisé.» Sur le fond de la question, elle ajoute: «Les conseils généraux restent une bonne façon d’impliquer des citoyens, sans la pression d’une élection. On doit trouver des mesures pour garder ces conseils, sans qu’elles soient contre-productives.» Le débat reprend à la rentrée, à Lausanne. (24 heures)