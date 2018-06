Dernière ligne droite pour l’installation de Zingaro à l’IENA

Dans un verger de l’Institut équestre national d’Avenches (IENA), le camion américain de marque International des années 50 servant de caravane à l’écuyer chef Bartabas est déjà en position. Mais pour l’instant, la troupe artistique du spectacle n’a pas encore pris ses quartiers sur les 13 000 m2 de surface mis à disposition par le centre équestre. Pourtant, la dernière ligne droite en vue de la première des 18 représentations d’«Ex Anima», la dernière création de la troupe française Zingaro, est lancée. Sur le site, pas loin de 40 ouvriers de Zingaro et de Live Music Production (LMP) mettent les bouchées doubles pour terminer les infrastructures. Tout devra être prêt pour lundi soir et l’arrivée des chevaux. «Le chapiteau de représentation est dressé, mais nous allons encore en monter deux plus petits, qui serviront d’abri pour les chevaux, un où ils seront mélangés et l’autre où ils seront séparés par des boxes», détaille Hervé Vincent, directeur technique de Zingaro, pendant que ses collaborateurs s’affairent à installer les gradins. Un peu plus loin, une tente d’accueil est déjà montée et attend les techniciens son et lumière. Pour les autres animaux du spectacle, comme les colombes, des abris se dresseront un peu en retrait du chapiteau central.

Au total, 16 semi-remorques ont fait le déplacement depuis Bourget-du-Lac, en France, où le spectacle a été joué en mai. «On va encore bosser comme des fous ce week-end, car tout ce qui a été sorti des camions a sa place dans l’infrastructure», reprend le tatoué Hervé, gros cigare collé aux lèvres. «Ensuite, lundi, il faudra tout déblayer et ne rien laisser d’accidentogène, qui pourrait perturber les animaux. J’ai remarqué avec les chevaux de l’IENA que même des passages de câbles au sol peuvent leur faire peur et les obliger à marquer un temps d’arrêt», ajoute Pierrick Thibault, qui coordonne les montages pour LMP avec la troupe de Zingaro. En parallèle aux premières répétitions, l’infrastructure scénique sera terminée les 5 et 6 juin, avant la générale du 7. Pour ce spectacle annoncé comme le dernier de Bartabas, quelque 24 000 spectateurs sont attendus du 8 juin au 1er juillet. Et 18 000 sièges ont déjà trouvé preneur. «Les représentations lors des week-ends sont déjà complètes ou bien remplies. On devrait dépasser le cap des 20 000 entrées, ce qui était l’objectif souhaité», se réjouit Michael Drieberg, directeur de LMP.

Le restaurant est prêt

Un succès annoncé qui devrait rejaillir sur toute la région broyarde, notamment en termes de restauration ou de nuitées hôtelières. Premier établissement concerné, le restaurant de l’IENA, qui peut accueillir jusqu’à 200 convives en terrasse et 100 à l’intérieur, enregistre ainsi des réservations pour tous les soirs. «Tout a été prévu pour que le public puisse manger chez nous, puis assister au spectacle, glisse Stéphanie Pujol, patronne du restaurant. Les équipes de service seront ainsi renforcées courant juin et une carte spéciale a été élaborée, de façon à ce que le service soit le plus rapide possible.» Et si l’équipe technique de Zingaro construit des abris pour les chevaux de la troupe, ces derniers pourront naturellement également profiter des infrastructures de l’IENA. Les employés du centre équestre, une trentaine sur toute l’année, s’occuperont notamment de la mise en place du sable dans le chapiteau et de son arrosage et entretien, mais aussi de l’évacuation des fumiers ou encore du nettoyage du site. «De voir tout cela se monter me procure beaucoup d’excitation, mais aussi du stress, car j’espère que tout va bien se passer et que les spectateurs quitteront la région sur une bonne impression», conclut Jean-Pierre Kratzer, directeur de l’IENA. (24 heures)