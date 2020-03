Des actes de vandalisme font casquer les voyageurs

Abris Aux gares de Solliat-Golisse, du Sentier, du Lieu, du Séchey et des Charbonnières, les abris ne seront plus accessibles que de 5h à 19h du lundi au vendredi et de 6h30 à 19h le samedi et le dimanche.



Au Brassus, de 4h45 à 23h45 du lundi au jeudi, de 6h15 à 00h45 du vendredi au samedi et de 6h15 à 23h45 le dimanche.

www.travys.ch