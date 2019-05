Des ados volent le fauteuil roulant électrique d'une senior

Quelle mouche a bien pu les piquer? Une bande d’adolescents n’a rien trouvé de mieux pour s’occuper que de voler le fauteuil roulant électrique d’une nonagénaire, en décembre dernier à Onnens. À la suite de la plainte déposée par cette femme de 94 ans, les gendarmes du poste de Grandson se sont mis en chasse et ont pu interpeller, à la fin de l’hiver, les auteurs de ce délit. Qui n’était pas leur seul acte répréhensible.

Interrogés par la police, ces huit mineurs ont reconnu être les auteurs d’autres délits pour lesquels des plaintes avaient été déposées plus tôt, à compter du mois de juillet dernier. Pêle-mêle et dans différentes formations, les ados fauteurs de troubles ont admis avoir dérobé une moto de cross, un scooter, plusieurs vélos et une tronçonneuse, tout en reconnaissant avoir également commis des dommages à la propriété et des violations de domicile. Le tout dans la région de Grandson, où ils sont tous domiciliés. Ces garçons âgés de 13 à 17 ans ont en outre avoué des infractions à la loi sur la circulation routière et à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Plusieurs mois après avoir été privée de son fauteuil roulant, la femme de 94 ans relativise l’importance d’un délit qu’elle avait d’abord mal pris, selon Anne-Catherine Cosandey, municipale à Onnens. «Elle a fait preuve d’une force de caractère exceptionnelle», souligne Anne-Catherine Cosandey. La nonagénaire avait pu récupérer son fauteuil roulant une dizaine de jours plus tard. Bien qu’il ait été utilisé, il n’avait pas été détérioré par les adolescents, «ce qui n’est pas le cas de tout ce qu’ils ont volé», précise Pascal Fontaine, porte-parole de la police cantonale.

Une procédure est en cours au Tribunal des mineurs. (24 heures)