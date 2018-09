Des agents et des médiateurs pour réduire le sentiment d’insécurité

Cela se manifeste parfois par des courriers ou des mails, souvent via les réseaux sociaux, transformés pour l’occasion en défouloirs: si les statistiques cantonales laissent entrevoir une baisse de la criminalité et des incivilités en ville de Payerne, le sentiment d’insécurité générale est, lui, en progression. «Il s’agit de deux choses très différentes. Mais on constate aussi que depuis l’abandon du corps de police municipale en 2001 et la création du secteur de la sécurité publique qui compte quatre agents de sécurité publique (ASP) et un chef de secteur, il n’est plus possible d’assurer une présence régulière sur le terrain, notamment en soirée», a expliqué mercredi la syndique Christelle Luisier Brodard, au moment de présenter un préavis portant sur le nouveau concept sécuritaire.

Pour remédier à cette situation, deux mesures principales sont proposées par l’Exécutif. Il s’agit d’un renforcement des unités au secteur de la sécurité publique avec l’engagement de deux nouveaux ASP. «Avec cette augmentation d’effectif, il sera possible d’avoir, les soirs de semaine et le samedi, une patrouille de deux collaborateurs sur le terrain, jusqu’à 20h30 ou 22h30, tout en maintenant une présence en journée», indique le municipal Éric Küng, en charge du dossier. En semaine pour surveiller ses bâtiments et le week-end en ville, Payerne fait aussi appel à des sociétés privées de surveillance.

«Les médiateurs ne seront ni des agents de surveillance, ni des travailleurs sociaux»

Dans le même temps et comme une suite du projet RailFair mis en place dans le secteur de la gare depuis un bon mois, le secteur jeunesse et intégration envisage l’engagement de médiateurs civils. «Ils ne seront ni des agents de surveillance ni des travailleurs sociaux, décrit Dino Bellometti, animateur socioculturel de Payerne. Comme à la gare, ces personnes issues de la population travailleront en binômes les soirs de week-end jusque vers 1h du matin pour apporter une présence au centre-ville.»

Ces mesures devraient entrer en vigueur en juillet 2019 si le Conseil communal donne son accord. Au total, elles devraient ajouter quelque 240'000 francs au budget annuel. La Ville, qui compte 1600 places de stationnement à surveiller, rappelle que chaque ASP met en moyenne 3500 amendes par année, soit environ 140'000 francs de rentrées financières. De quoi faire de Payerne la ville vaudoise sans police indépendante qui «colle» le plus. De 2001 à 2016, les comptes des rentrées financières des contraventions sont ainsi passés de 73'000 à 702'000 francs. À titre d’illustration, une ville comme Gland, qui compte 2000 habitants de plus, a encaissé 152'000 francs en 2016.

En parallèle, l’établissement de diagnostics de quartier est en cours sous l’égide du secteur jeunesse et intégration. La démarche a débuté dans la zone des Sorbiers dans le but d’identifier les actions à mettre en œuvre. Un inventaire concernant neuf places de jeu publiques et six privées est aussi en cours. «Il devra déterminer si ces structures sont adaptées aux quartiers», précise la syndique. On se rappelle que l’Exécutif avait fait poser des billons de bois sur un terrain de football synthétique dans le secteur du Sansui en raison du bruit que les jeunes utilisateurs faisaient dans la nuit.

«Lutter contre les incivilités et le sentiment d’insécurité ne peut aller qu’avec une présence sécuritaire plus forte»

Nul doute que le dossier devrait faire discuter dans les travées du Conseil communal, qui pourrait débattre du dossier dans sa séance de novembre. «Je n’ai pas encore pris connaissance du préavis, mais, à chaud, je suis content que l’accent soit mis sur la médiation, ce que la gauche réclamait lors du débat sur la vidéosurveillance. Cela dit, c’est un peu décevant que cela ne représente qu’une petite partie de l’engagement financier», commente Djordje Ney, président du PSIP.

À l’UDC non plus le dossier n’a pas encore été analysé. «Mais il m’inquiète déjà au niveau de ses incidences sur un budget où les charges sont en hausse continuelle, contrairement aux rentrées», déclare le président Michaël Marguet, doutant aussi de l’action des médiateurs dans une localité encore loin de subir les problématiques nocturnes constatées à Lausanne. Enfin, au PLR, la proposition municipale est plutôt bien accueillie (il faut dire que 4 des 5 membres de l’Exécutif sont issus du parti). «Dans notre vision 2016 de la ville de Payerne, nous parlions de «continuer à lutter contre les incivilités et le sentiment d’insécurité». À mon sens, cela ne peut aller qu’avec une présence sécuritaire plus forte», conclut Franck Magnenat, président. (24 heures)