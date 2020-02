Des appartements «évolutifs» pour les seniors

Le groupe Boas, qui détient les Bains d’Yverdon ou encore la société qui gère Aquatis, revient à ses premières amours. Après avoir tiré un trait sur ses activités pour les personnes âgées en 2015, il annonce se lancer dans les appartements protégés via sa nouvelle société, Swiss Evolife. «L’objectif est de proposer 1000 logements évolutifs dans les dix ans sur toute la Suisse romande, dont près de 60% dans le canton de Vaud», explique le PDG Bernard Russi, appuyé par ses collaborateurs, lors de l’inauguration de l’Atrium Airport Hotel à Meyrin (lire encadré), mercredi matin.

«Prestations à la carte»

Le terme «évolutif» a son importante, insiste-t-il en substance en détaillant les différences entre ses futurs logements et les appartements protégés déjà existants. «Il s’agit d'un nouveau concept, plus dynamique, argumente-t-il. Nous proposons un produit qui pourra se transformer selon l’évolution et les besoins des résidents et qui n’est pas exclusivement réservé aux seniors. Un jeune dans la vingtaine pourra parfaitement y habiter, même si nous nous attendons à accueillir des gens âgés entre 60 et 70 ans.»

«Toutes nos prestations sont à la carte, comme dans un hôtel, complète Tamara Chièze, directrice de Swiss Evolife. Qu’il s’agisse des soins à la personne, du service de nettoyage, des transports individuels, des animations collectives… Il sera possible de prendre toutes les options ou de composer à sa guise. Nous nous adapterons à chaque personne, à ses souhaits et ses rêves d’indépendance.»

À Orbe et à Chavannes

Par ailleurs, ces futurs appartements, qui vont du simple studio au grand trois pièces, devraient favoriser la participation des personnes âgées à la vie sociale. «Il y aura des parties communes et une réception dans les complexes, décrit la directrice de la nouvelle société. On remarque que les seniors qui vivent chez eux, à moins d’avoir une famille très présente et des amis actifs, sont souvent isolés. Notre offre permet aussi de tisser des liens.»

Toujours selon Boas, des appartements évolutifs sortiront prochainement de terre dans la région lausannoise, dans le Nord vaudois et non loin de Payerne. Deux projets de constructions devraient d’ailleurs bientôt se concrétiser dans le canton. «Soixante logements vont voir le jour à Chavannes-près-Renens, du côté de l’avenue de la Concorde, vers l’ancien garage Majestic, se réjouit Bernard Russi. Nous allons parallèlement construire un hôtel d’une centaine de chambres à destination des personnes qui gravitent autour de l’UNIL et de l’EPFL. C’est une association que nous essayerons de faire le plus souvent possible.»

D’après le PDG qui estime le coût des opérations à environ 50 millions de francs, les travaux débuteront au mois de mai pour une ouverture du site prévue dans deux ans. Un délai vraiment réaliste, au vu de l’ampleur du chantier à venir? «Tout à fait, estime Jean-Pierre Rochat, syndic de la commune de l’Ouest lausannois. Rien ne semble s’y opposer.»

Le second projet vaudois dévoilé mercredi matin est prévu à Orbe. Mais cette fois, sans hôtel. «Dans les détails, il se compose de 80 appartements évolutifs, poursuit Bernard Russi. Les travaux vont aussi débuter cette année et tout devrait être fin prêt d’ici deux ans.»

À quel prix?

Service à la carte, appartements flambant neufs… Ces logements seront-ils accessibles à toutes les bourses? Combien coûteront-ils? «Ils sont PC (NDLR: prestations complémentaires) compatibles, garantit Tamara Chiéze, sans donner plus de précisions. Les appartements évolutifs pourront aussi séduire des personnes plus fortunées.» Aucun ne sera cependant vendu. «Nous accueillerons uniquement des locataires, explique le PDG de Boas. D’autres modèles pour ce type d’offres existent – notamment en France - où il est possible de devenir propriétaire. Mais cela devient compliqué lors des successions. Notre système nous paraît le plus adapté.»