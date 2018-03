Des grillons et criquets par milliers dans la cave

«Aujourd’hui, ils auront droit à une ration d’environ 80 grillons. Demain, je leur donnerai des criquets et, mercredi, de petites souris congelées. Comme ils boivent peu, je leur donne aussi un peu de salade ou des légumes pour leur apporter de l’humidité.» Devant son terrarium occupé par cinq lézards Pogona, Claude Ayer vient de verser une jolie ration des petits insectes qu’il élève dans sa cave de Lucens. Un peu plus loin dans le salon de cette ferme broyarde pas comme les autres, un autre endroit abrite cinq iguanes du désert.

C’est justement pour nourrir ses reptiles que le retraité a lancé son élevage dès 2012. Administrée par son fils Stève, la société Grifarm est inscrite au Registre du commerce depuis trois ans. Parmi les détenteurs de nouveaux animaux de compagnie (NAC) tels que grands lézards ou reptiles, mais aussi chez les possesseurs de mygales ou d’oiseaux, le bouche-à-oreille a fait son œuvre. «Nos prix sont raisonnables et notre production est surtout plus résistante que les insectes vendus dans les grandes surfaces», commente le patriarche.

Alors que les grillons, beaucoup plus petits, sont vendus au poids à raison de 45 francs pour environ 1000 pièces, il coûtera 25 francs au client pour une centaine de criquets. «Afin de pouvoir les capturer, ils sont refroidis au climatiseur à 17 degrés et ainsi ils se figent un moment», détaille le propriétaire des installations.

Car si le printemps semble s’installer en Suisse, dans la cave de Grifarm c’est l’été toute l’année. Par une température de 30 degrés, des milliers de grillons et de criquets sautillent et se faufilent dans de gros containers remplis d’alvéoles en cellulose pour les œufs ou dans des caisses en bois. Avant d’arriver là, diverses boîtes permettent aux grillons des Lucensois de se reproduire. «Nous avons essayé plusieurs espèces comme le grillon des steppes, qui est très agressif, et même tenté de faire des hybrides entre le champêtre et le domestica, mais, finalement, nous nous concentrons désormais sur le domestica», poursuit Claude Ayer.

Pour les criquets, ce sont principalement les subadultes qui sont destinés à la vente, soit les animaux encore dépourvus d’ailes. Dans une pièce voisine, les adultes deviennent des reproducteurs pour lesquels les Ayer ont développé un mélange spécial de tourbe et de mousse pour plantes dans lequel les femelles vont pondre leurs œufs. Un frigo transformé en couveuse géante permet ensuite aux bébés d’éclore en une dizaine de jours.

Comme pour les nids favorables à leur élevage, les Lucensois ont développé leurs filons pour une nourriture idéale. Ainsi, tous les légumes sont bio, permettant d’éviter de perdre tout l’élevage d’un coup à cause d’éventuels pesticides. Cela leur est déjà arrivé par le passé. Une farine spéciale à base de blé et de son nourrit aussi les animaux, à laquelle du carné est ajouté pour les grillons.

Pas pour les humains

Si les insectes broyards nourrissent des NAC aux quatre coins de la Suisse romande, ils ne se retrouveront pas de sitôt dans les assiettes des Romands. «Leur consommation est désormais autorisée, mais il y aurait trop de normes à respecter pour que des humains les consomment», sourit Stève Ayer. Et de toute manière, Grifarm arrive déjà difficilement à suivre les commandes dans son secteur.

Ainsi, père et fils souhaiteraient prochainement transformer leur garage pour y installer leur élevage de grillons. Et ne laisser que les criquets dans leur cave. «Pour l’instant, on ne peut pas dire que la société permet de nous verser un salaire, mais cela pourrait être possible à l’avenir», conclut le fils.

(24 heures)

Ayer GrifarmEoute de Ponty 1b, Lucens021 906 93 17