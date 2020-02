Des jeunes Vallorbiers s’activent pour rendre la cité du fer écoresponsable

Donner une deuxième vie à ses anciens journaux en bricolant des sacs réutilisables, coudre des vieux tissus pour créer des éponges ou encore chiner des habits lors des vide-dressings: voici un panel des animations proposées par des jeunes de Vallorbe. Encourager le développement durable dans la cité est l’objectif de l’association Transition Vallorbe.

L’idée a germé lors du travail de maturité de Leslie Uldry en 2018. Elle avait imaginé un concept de «village transition» en s’inspirant du film «Demain», réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, ainsi que du permaculteur britannique Rob Hopkins. Une première séance explicative a eu lieu en mai 2018 à la salle communale de Vallorbe, afin de présenter leur projet avec trois buts principaux: promouvoir, sensibiliser et s’amuser.

«Nous avons rencontré un très grand succès avec plus de 200 personnes présentes. À aucun moment nous n’avions imaginé que cette soirée prendrait une telle ampleur», raconte Léa Perrin, membre du comité de Transition Vallorbe.

Partenariat avec les commerçants

Pour concrétiser leur projet, un an après, ils ont décidé de créer officiellement une association, qui compte désormais environ 150 membres. Les jeunes ont établi un partenariat avec les commerces avoisinants pour promouvoir les produits locaux et régionaux non périssables: farines, lentilles, huile de cameline, riz, confitures ou encore des sirops. Une fois par mois, il est possible de remplir un formulaire pour passer commande et les membres de l’association s’occupent de rassembler tous les produits.

Des séances mensuelles sont organisées pour préparer des activités et événements. La Commune soutient cette association en leur mettant à disposition des locaux. «Chaque membre apporte ses idées et ensuite on met en place des petits groupes de travail pour réaliser leurs projets», détaille Léa Perrin.

Diverses activités ont été menées par les membres, comme des ateliers pour concevoir ses propres produits ménagers. «Le but est d’apprendre aux personnes comment les réaliser pour qu’ils puissent le recommencer chez eux, en utilisant des composants non-chimiques pour diminuer au maximum la pollution des eaux», explique fièrement la Vallorbière.

Ateliers pour les enfants

Des ateliers ont aussi eu lieu lors du Passeport-Vacances. Les enfants inscrits ont pu planter des graines de basilic dans des boîtes de conserve décorées par leurs soins. Puis, des vide-dressings sont organisés régulièrement; le dernier en date était principalement consacré aux affaires d’hiver. Un potager collectif est en train de se mettre en place pour que chacun puisse venir jardiner.

En parallèle, les habitants peuvent se rendre à la «bibliothèque à outils» et à la «grainothèque», fonctionnant sur le principe d’échanges pour éviter la surconsommation.