Des jouets piqués à la Poste d'Yverdon… Tant pis!

Nord vaudois Face à la forte affluence, Noël Ensemble, événement organisé sous l’égide de la Ville, a été contraint de refuser du monde. Plus...

Formation Un programme ciblé sur des jeunes adultes est testé à Yverdon et à Fribourg. La demande provenant de cette classe d'âge est en augmentation. Plus...

Urbanisme Plutôt connue pour ses projets de route et de parking, la deuxième ville du canton prépare la fermeture au trafic et la modération de tous les environs de la future place d'Armes. Plus...