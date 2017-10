Des livres neufs offerts aux enfants démunis

Le plaisir de la lecture doit être accessible à tous. Même aux plus démunis. C’est de ce constat, et d’une action conduite dans le canton du Jura, que Les Cartons et Jardins du Cœur d’Yverdon et la Librairie L’Etage se sont inspirés pour lancer leur projet solidaire.

Du coup, les enfants de 800 foyers ayant recours à l’aide des Cartons du Cœur pourraient bientôt disposer de livres neufs. Comment ça fonctionne? Grâce à la générosité des clients de la librairie partenaire qui le souhaitent. Dans le cadre des «Livres du Cœur Yverdon et région», ils peuvent soit acheter un livre, soit faire un don en espèces, laissant à la librairie le choix de l’ouvrage. Tous sont ensuite remis à l’association, qui s’occupe de les redistribuer aux familles, à raison d’un livre par enfant.

La librairie s’engage en outre à utiliser les 10% de la somme des livres achetés pour acquérir d’autres livres pour l’association. (24 heures)