Des travaux pour remettre le Nozon dans son lit

Avec tout ça, le capricieux Nozon devrait se calmer, en tout cas durant les crues les plus fréquentes. Le Conseil d’Orbe devra se prononcer sur la renaturation et la protection de la rivière. Un projet qui concerne son passage dans la plaine de l’Orbe entre sa fusion avec le Talent et le secteur de la forêt de Villars, soit 2,7 kilomètres en amont. Il s’agissait d’une mesure prioritaire du plan de gestion intégré de la plaine de l’Orbe, validé par le Conseil d’État en 2007.

C’est que l’entreprise est de taille. Il s’agit de mettre à l’abri toute la zone industrielle et agricole d’Orbe, en élargissant les talus des rives de 10 à 15 mètres, d’élargir le cours d’eau en soi, de revoir, rehausser voire créer de nouvelles digues sur les deux flancs du tronçon visé. Un programme qui doit s’accompagner de mesures de renaturation, également efficaces contre les crues. La biodiversité doit y gagner avec des liaisons biologiques, des cordons arborisés, des bosquets sur les talus, ainsi que des surfaces pensées pour profiter des fluctuations du Nozon et créer des zones humides.

Cela implique de revoir plusieurs ponts, essentiellement agricoles, construits entre 1954 et 1998. Un échange de parcelles doit en outre avoir lieu, de la Commune au Canton, en vue des travaux censés s’étaler de mars 2020 à mai 2022. Pour Orbe, la facture s’élève à 430000 francs, une fois déduites les subventions. Une partie des frais doit aussi revenir à la Commune de Chavornay. Le coût total des travaux se monte à 4,4 millions de francs.