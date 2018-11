Des voleurs ont dérobé le Trésor des fées

C’est «La Région» qui révélait l’information il y a peu: des voleurs ont réussi à piller le Trésor des fées, soit l’exposition de minéraux des grottes de Vallorbe, probablement durant les heures d’ouverture, sans que personne ne le remarque.

Pour «24 heures», Serge Audemars, président du conseil d’administration des Grottes de Vallorbe SA, a accepté de revenir sur les faits: «Le dernier dimanche de septembre, un visiteur, accompagné d’amis, était venu spécifiquement pour regarder les différents minéraux exposés, explique Serge Audemars. Une fois sur place, il est venu manifester sa déception à l’accueil: de nombreuses vitrines étaient vides.» L’un des guides s’est donc immédiatement rendu dans les coupoles où sont exposées ces pierres provenant d’une imposante collection acquise il y a plus de trente ans par la société. Sur place, il n’a pu que constater le méfait.

Plus de trente cristaux dérobés

Au total, les malfrats ont réussi à dérober 32 pièces de cristaux provenant de différents endroits du monde pour une valeur estimée entre 5000 et 6000 francs. «Ils ont trouvé une faille, confie le président du conseil d’administration des Grottes de Vallorbe SA, qui a déposé une plainte. Les voleurs possédaient des outils spécifiques qui leur ont permis d’ouvrir les vitrines.»

Selon Serge Audemars, plusieurs repérages ont sûrement été nécessaires pour réaliser cette habile opération: «Aucune trace d’effraction n’a été relevée dans les accès. Il est possible que des visiteurs aient assisté au cambriolage sans s’en rendre compte: si on voit des gens ouvrir les vitrines et s’emparer des cristaux au vu et au su de tous, on imagine d’abord que ce sont des employés qui procèdent à un remplacement.»

Nouvelle expo

Malgré tout, le Trésor des fées vaut à nouveau le détour. «Nous possédons un stock de pierres, ce qui nous a tout de suite permis de renouveler notre exposition», assure le président du conseil d’administration des Grottes de Vallorbe SA.

Du côté de la sécurité du site, les vitrines seront repensées et la direction envisage de mettre des caméras de vidéosurveillance pour éviter qu’une telle affaire puisse se reproduire. (24 heures)