Désertification des centres en réflexion à «La Cabane»

«Honnêtement, ce n’est pas très confortable. Le matelas mériterait d’être un peu plus épais.» Comme quatre confrères avant elle, l’artiste staviacoise Jenna Meister a passé la nuit de mercredi à jeudi dans une ancienne cordonnerie de la rue de Lausanne 48, à Payerne. Pour raconter son expérience de «La Cabane», elle a choisi d’en faire un dessin sous forme de bande dessinée en noir et blanc sur un rouleau de 45 mètres de long. Elle y détaille notamment les coups de klaxons liés à la victoire portugaise contre la Suisse en Ligue des nations à Porto ou l’arrivée de la balayeuse communale aux aurores.

Ce projet artistico-urbanistique est parti d’une réflexion menée par le bureau Bertrand Sauterel architectes sur l’évolution d’une société de plus en plus individualisée, entraînant la désertification des centres-villes. «Les commerçants trouvent leurs clients sur internet et on construit souvent en périphérie, amenant ainsi un étalement des localités. Mais en même temps, cela entraîne une diminution du commerce», détaille l’architecte. Un cercle vicieux que le projet La Cabane doit briser en amenant de la vie dans un local vide en pleine ville, même s’il sera délicat de régler le souci de désertification des centres en une semaine.

La Cabane, sous deux configurations, permet de mixer travail et vie privée. Fermée, elle offre un espace intimiste durant la nuit. Puis, le jour, elle est ouverte et donne à voir son intérieur, permettant une interaction avec les passants. «L’idée est de faire revivre sous une forme contemporaine ce passé pas si lointain, où les commerçants vivaient au-dessus de leurs échoppes», ajoute Bertrand Sauterel, qui a aussi passé une nuit dans les lieux. Le premier jour, Nicolas Bamert l’a décorée de multiples couleurs. Quant à l’illustrateur Tomas Fryscak, il a réalisé plusieurs planches sur sa nuit à même la rue. Jodie Zbinden prend le relais ce vendredi, avant le vernissage des œuvres créées, prévu dès 18 h. Celles-ci pourront encore être admirées samedi, toute la journée. (24 heures)