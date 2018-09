Deux F/A-18 décollent en pleine nuit

«C'était mon rêve ou la réalité?» Sur les réseaux sociaux, plusieurs Broyards se sont posé des questions cette nuit, aux environs de la piste aérienne de Payerne, quand ils ont entendu le bruit d'un décollage nocturne de F/A-18, vers 3h30. Il s'agissait en fait d'un exercice des Forces aériennes dans le cadre «du développement de la disponibilité du service de police aérienne, qui se poursuit par étapes jusqu'à fin 2020», communique l'armée suisse ce matin.

Pour rappel, le projet Police aérienne 24 (PA24) vise à atteindre une disponibilité permanente 24 heures sur 24 et 365 jours par an d’ici fin 2020. La phase actuelle de sa mise en œuvre prévoit une disponibilité normale de 8h à 18h, 365 jours par an. Cependant, l’ordre a été donné d’assurer la disponibilité aussi pendant la nuit du 3 au 4 septembre 2018 où pour la première fois, un décollage de deux F/A-18 a eu lieu.

«Personne n'était au courant de l'heure prévue de cet exercice, car il s'agissait notamment de tirer les premiers enseignements liés à un tel décollage pendant le sommeil des pilotes», détaille Delphine Allemand, porte-parole de l'armée. En effet, alors que le personnel au sol travaillera en horaires 3x8 heures, permettant ainsi de s'occuper à l'entretien des aéronefs de nuit, il est prévu que les pilotes dormiront dans le même temps. En l'air, les deux avions se sont adonnés à un exercice d'interception de police aérienne, avant d'atterrir environ une heure plus tard.

Faisant suite à une motion de 2009 de l’ancien conseiller aux Etats Hans Hess (PLR/OW), le projet PA24 sera disponible de 6h à 22h, 365 jours par an, dès le 1er janvier 2019. «D'autres séries d'entraînement du même genre seront probablement planifiés dans les prochains mois», précise encore Delphine Allemand. À terme, deux avions armés devront être prêts à décoller en l’espace de 15 minutes au maximum. (24 heures)