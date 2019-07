Deux anciens s’envolent pour leurs 90 ans

«La vie devient dure quand on est vieux, mais elle est belle quand même, et surtout quand on fait des tours en hélicoptère», s’exclame Raymond Jaquiéry. Ce fringant nonagénaire rentre d’une balade dans les airs, qu’il a partagée avec son contemporain André-Louis Jaquier, lui-même accompagné de sa femme, Édith Jaquier. Cette promenade leur a été offerte par leur Commune, Démoret.

«Madame la syndique est venue me demander ce que je voulais pour mon anniversaire. Le tour du monde c’était un peu trop conséquent, dit-il en rigolant, alors elle m’a proposé un tour en hélicoptère. En plus, mon voisin conduit ce genre d’engin donc c’est lui qui était le pilote», raconte Raymond Jaquiéry. Au programme: traversée du Jorat, passage au-dessus de l’arène de la Fête des Vignerons, puis des Rochers-de-Naye, du lac de l’Hongrin et de la Gruyère pour rentrer au village et passer au-dessus de sa maison. «Mon épouse n’est pas venue car elle a été malade il y a quelques années lors d’un tour en avion et elle ne voulait pas retenter l’expérience. Mais je l’ai vue depuis le ciel, devant chez nous, qui me faisait des grands signes. De cette manière, il y avait quand même un partage des émotions.» À l’arrivée, une verrée en compagnie de Nathalie Bovey Pasche, la syndique de Démoret, l’attendait.

Ce n’était pas la première fois que le retraité voyageait à bord d’un hélicoptère, appareil qu’il surnomme avec malice «libellule du ciel». Quand il était encore paysan, une chaîne de télévision était venue filmer son domaine et pour le remercier, lui avait également offert une expérience dans les airs. «Oui, j’ai déjà reçu ce genre d’attention. Quand on n’est pas un vieux con, on peut provoquer les cadeaux», plaisante l’ancien agriculteur.

«Plus sexy qu’un fauteuil!»

De son côté, l’édile du village apprécie de pouvoir offrir ce genre d’attentions: «Quand on arrive à 90 ans, on mérite de recevoir un cadeau, vous ne trouvez pas?» Nathalie Bovey Pasche poursuit: «Comme on est une petite commune, on profite de pouvoir leur donner quelque chose qui leur fera vraiment plaisir. Un tour en hélicoptère, c’est quand même plus sexy qu’un fauteuil! Ce n’était pas la première fois que nous proposions une telle activité, mais ce n’est pas très courant non plus.»

Pour célébrer les anciens, la tradition voulait que les communes leur offrent un fauteuil pour leur 100e anniversaire. Difficile de dater l’origine de cette coutume avec précision, mais on en trouve toutefois quelques traces dans les archives de la Ville d’Yverdon-les-Bains, notamment. En 1957, une habitante de la cité thermale envoie une lettre au Conseil d’État. Elle s’étonnait que sa maman, ayant déjà fêté ses 90 ans depuis quelques années, n’ait rien reçu de la part des autorités alors que la Municipalité de Lausanne offre une attention à ses habitants ayant passé leur 90e année. Elle demande à l’Exécutif vaudois de changer la pratique du fauteuil offert aux centenaires contre une coutume «plus rationnelle» qui serait d’offrir un présent pour les 90 ans, et non les 100 ans. Les autorités transmettent sa lettre à la Municipalité d’Yverdon-les-Bains. Cette dernière répond favorablement et organise une cérémonie le jeudi 30 octobre 1958, à l’Hôtel La Prairie.

Concernant les autres communes vaudoises, il est encore plus difficile de remonter aux origines de la pratique. Toutes les administrations interrogées à ce sujet, du Sentier à Montreux, sont unanimes: depuis longtemps.