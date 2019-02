Deux fillettes accusent un prof du camp de ski d'abus sexuels

Le dernier soir d’un camp de ski, il y a un certain relâchement. On fait la fête. Parfois, on perd la tête. C’est ce qui est reproché à un musicien enseignant accompagnateur d’un camp dans l’Oberland bernois organisé en 2016 par les écoles d’Yverdon. Deux fillettes, alors âgées de 12 ans, l’accusent de gestes déplacés.

Le prévenu, âgé d’une quarantaine d’années, répond depuis mercredi devant le Tribunal de la Broye et du Nord vaudois essentiellement de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de désagrément causé par la confrontation à un acte sexuel.

Le Ministère public retient que les faits se sont produits à 4 heures du matin dans une chambre occupée par trois copines d’une douzaine d’années. Que deux d’entre elles en ont été victimes.

Incrédulité et indignation

La première fille a déclaré que l’accusé s’est approché de son lit, l’a embrassée sur la joue, puis lui a demandé: «Ça va tu veux que je continue?» Il lui aurait ensuite caressé le bras gauche et touché sa cuisse, pour cesser quand elle lui aurait dit: «Arrêtez ou je crie.» Il se serait alors dirigé vers le lit d’une autre, se couchant à son côté en lui prodiguant par-dessus son pyjama des caresses le long du bras et de la jambe avant de l’embrasser sur la bouche. Il serait enfin reparti lorsqu’elle aurait menacé de crier. Les trois enfants, qui l’ont reconnu, ont quitté leur chambre pour se rendre dans celle de leurs enseignantes et tout raconter.

L’homme nie intégralement. Il n’a pas saisi la perche tendue par le procureur Julien Aubry. «Je me refuse à croire qu’il y ait eu cette nuit-là une forme de tendresse excessive qui ait fait que je me suis rendu dans cette chambre, a-t-il expliqué. On avait bu avec des collègues, mais je n’étais pas dans un état qui m’aurait rendu plus maître de moi.»

Considérée comme la hantise des camps scolaires, cette affaire a suscité autant l’incrédulité des responsables participants que leur indignation. Plusieurs d’entre eux ont suggéré que les fillettes avaient peut-être rêvé, cette histoire leur semblant irréelle.

Pour trancher entre la parole des unes et celle de l’autre, le tribunal doit comparer la crédibilité de part et d’autre. Représentées au procès par des parents, les plaignantes ont été longuement entendues par la police. Il en est ressorti que les propos qu’elles tenaient étaient non seulement cohérents, mais aussi mesurés. «Il n’y avait aucune exagération dans leur discours, observe le procureur. Or on peut penser que si des filles de 12 ans inventaient une telle histoire, elles en rajouteraient un peu.»

Cela n’ébranle pas pour autant l’accusé: «Je n’arrive pas à comprendre. J’ai l’impression de ne pas pouvoir agir. Je suis un peu perdu. Du jour au lendemain, j’ai tout perdu alors que je travaillais depuis quinze ans dans l’enseignement.»

«Cette affaire n’a aucun sens»

Pour la défense, qui réclame l’acquittement par la voix de Me Gabriele Semah, «toute cette affaire n’a aucun sens». L’avocat ne comprend notamment pas comment son client a pu pénétrer dans la chambre des filles alors que le responsable du camp, qui ne dormait que d’un œil, aurait dû remarquer la lumière que le détecteur de mouvement aurait allumée dans le couloir. Selon l’expert-psychiatre, le profil de l’accusé n’est pas celui d’une personne attirée sexuellement par les enfants.

«On ne le lui reproche pas d’avoir commis le pire des crimes, mais de s’être oublié», a tempéré le Ministère public. Avant d’ajouter: «C’est la fermeté des enfants qui a évité que cette expérience ne se transforme en drame.» Il a requis 8 mois de prison avec sursis pendant 5 ans ainsi qu’une interdiction à vie de travailler avec des enfants. «Je suis évidemment opposé à une telle interdiction, considère l’intéressé, mais moi-même je ne travaillerai plus avec des enfants parce que j’ai perdu ma confiance que j’avais en eux.» Verdict jeudi. (24 heures)