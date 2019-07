Deux mois de travail pour ranger la fête du centième de la Fédé

En ce vendredi de fin de période caniculaire, la plaine de Grémaudet ressemble à un désert, avec des copeaux jaunes en guise de sable. Mis à part les bâtiments, rien ne laisse penser que des dizaines de milliers de visiteurs ont célébré le 100e anniversaire de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes (FVJC), jusqu’au 21 juillet, à Savigny. La cantine principale et celle du karaoké ont déjà disparu.

Dans quelques heures, la dizaine d’employés aura raison de celle de la cuisine. Quant à la bonne trentaine de bénévoles de l’organisation au turbin ce matin, ils démontent des barrières, ramassent et trient les derniers déchets ou empilent des tables. «On en a construit plus de 80 en bois équarri et plus de 40 en bois massif et tout est vendu», compte Bernard Pouly, caissier de la fête, pendant que défilent les amateurs de souvenirs.

Du boulot pour les week-ends à venir

«On retombe gentiment sur terre», souffle Mathias Dupertuis, président d’organisation de ce grand raout. À 24 ans, le jeune homme contrôle son planning comme il l’a toujours fait durant une aventure de plus de deux ans, y compris la période de candidature. «Pour l’instant, on est dans le tir de ce qui était prévu. L’objectif est de rendre les terrains à fin septembre.» Pour cela, les 115 membres de l’organisation travailleront encore notamment les week-ends, chacun devant gentiment reprendre le travail après de longues vacances, voire des congés non payés. Naturellement, les bénévoles sont les bienvenus.

Le jeune homme semble particulièrement serein, alors que cinq bâtiments en bois et la tonnelle se dressent encore sur la place de fête. La plupart ont été pensés par l’équipe des infrastructures et son responsable Fabrice Destraz, 32 ans, charpentier de profession, qui explique cette tranquillité. «L’essentiel des constructions sera repris par des sociétés de jeunesse qui organiseront des manifestations l’année prochaine. Et selon la tradition, le prix de vente comprend tous les travaux de démontage, le transport, le personnel ou encore l’outillage nécessaire», sourit l’ancien président de la jeunesse de Savigny.

Imposant chalet des anciens

Outre l’emblématique petit train de ravitaillement de la tonnelle ou les kilomètres de barrières à enlever, les organisateurs devront surtout se pencher sur l’imposant chalet des anciens. Une fierté aux yeux de Fabrice, avec ses trois fermes principales de 23 mètres de long, sans le moindre poteau intermédiaire. «Nous sommes en négociation avec trois entrepreneurs pour vendre le bâtiment d’un seul tenant, mais sans les terrasses, le balcon ni le soliveau. Si cela n’aboutit pas d’ici quelques jours, le bois sera entreposé et vendu par pièces. Le toit sera de toute manière vendu et servira à couvrir un carré d’entraînement pour chevaux, si on n’arrive pas à vendre le bâtiment d’une seule pièce.»

L’avenir des autres constructions est moins flou. Le chalet abritant le stand info et l’expo du 100e reprendra son rôle de chalet à fondue du Montreux Noël. Le bâtiment en trois parties abritant le marché des malts et le pressoir est en cours de démontage par la jeunesse de Palézieux, qui le reconstruira pour le rallye FVJC 2020. Recouvert de tôle, comme toutes les constructions de Savigny, il devrait être durable. «Habituellement, les toits sont faits en bois avec une couche de plastique dessus, détaille le charpentier. Mais cela représente des mètres carrés de plastique qu’il faut changer régulièrement et éliminer, ce qui engendre de la pollution.» Là, le bâtiment devrait pouvoir tenir plusieurs manifestations s’il est remonté avec soin.

La tonnelle s’en ira du côté de Charmey, organisatrice des prochaines rencontres gruériennes, dès que le petit train sera démonté. «Nous n’avions pas envie d’entrer dans un système de location de cette infrastructure et les Fribourgeois sont souvent fans de nos tonnelles», glisse Fabrice Destraz dans un sourire.

«Après l’aventure de la construction et celle de la fête, les démontages, c’est une troisième aventure qui s’engage»

Finalement, seul l’avenir de la supérette du camping et du Buffet de la Gare n’est pas défini. Seule candidate à l’organisation du giron du centre 2020, la jeunesse de Puidoux a fait part de son intérêt. Mais la manifestation ne sera officiellement attribuée que le 23 août. Et des candidats à d’autres girons du canton ont aussi fait part de leur intérêt. Autant dire que tout devrait partir assez facilement. «Après l’aventure de la construction et celle de la fête, les démontages, c’est une troisième aventure qui s’engage, mais on va tout faire pour la boucler au plus vite. Même si une certaine nostalgie nous gagne, je me réjouis aussi de pouvoir reprendre mes hobbys, que j’ai mis entre parenthèses depuis au moins deux ans pour la «Fédé», sourit encore le responsable.

D’ici deux mois, des 40 hectares de la place de fête, plus de 90% devraient être rendus aux exploitants. Seul un stockage de bois à vendre subsistera quelques semaines de plus. Il restera alors dans les mémoires, des tonnes de bons moments et des milliers de rencontres