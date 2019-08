Dix ans plus tard, Cudrefin va reparler de fusion

La grappe de raisin ornant les armoiries de la commune fusionnée de Vully-les-Lacs comptera-t-elle prochainement un grain supplémentaire? Ancien député suppléant au Grand Conseil neuchâtelois et conseiller communal de Cudrefin depuis une bonne dizaine d’années, Pierre Hauser ne serait pas contre. En vue de la prochaine séance du Législatif de la commune du bout du lac de Neuchâtel, il a déposé un postulat intitulé «fusion des communes».

«À l’époque, j’avais suivi l’avis de la commission d’études du dossier de fusion et voté contre le projet. Mais je pense que le dossier peut désormais être remis sur la table.» Fin 2017, le Neuchâtelois avait déjà montré son influence dans le village de quelque 1700 habitants en lançant un référendum contre la hausse du taux d’imposition de 59% à 64%. Lors du vote, la population avait suivi son avis, refusant le projet soutenu par la Municipalité et le Conseil communal.

«Lors de cette récolte de signatures, des habitants m’ont souvent fait part de leur regret de ne pas avoir pu voter sur le projet de fusion en 2009. Le Grand Conseil vaudois ayant validé, ce printemps, de nouvelles dispositions en faveur des fusions de communes, je pense que c’est le moment de remettre l’ouvrage sur le métier», ajoute l’initiant.

Pour rappel, le projet de fusion de Vully-les-Lacs, qui a réuni les 3200 habitants des villages de Bellerive, Chabrey, Constantine, Montmagny, Mur, Vallamand et Villars-le-Grand, avait été lancé à huit avec Cudrefin. Mais le 22 janvier 2009, le Conseil communal de Cudrefin avait suivi, par 20 voix contre 10, l’avis négatif de sa Municipalité. Les armoiries ne comportent ainsi que sept grains de raisin, la population cudrefinoise n’ayant même pas pu se prononcer sur la question.

Une fusion plus large?

Selon la procédure législative, le postulat sera renvoyé à l’étude de la Municipalité si le Conseil communal le décide le 12 septembre prochain. Dans ce cas, l’Exécutif aurait alors une année pour lui apporter une réponse. «Si c’est le souhait du Conseil communal que l’on étudie cette possibilité, on le fera», commente le syndic, Thierry Schneiter. Reste à savoir avec qui fusionner. Dans son postulat, Pierre Hauser se tourne logiquement du côté de Vully-les-Lacs, mais reste ouvert à une démarche plus large.

«À titre personnel et sans avoir consulté mes collègues municipaux sur la question, je serais davantage favorable à une étude de fusion au niveau de l’enclave, soit aussi avec Avenches et Faoug, plutôt que juste avec Vully-les-Lacs, reprend le syndic. Avec 10 000 habitants, cela aurait plus d’impact en terme économique, mais aussi politique au niveau du canton. Par contre, je ne vois pas vraiment cela à court terme, mais plutôt dans un horizon d’au moins dix ans.» Les quatre entités de l’ancien district d’Avenches travaillent déjà de concert pour la gestion des écoles ou pour leur future STEP régionale. Elles ont aussi adopté le même programme informatique pour leurs bureaux techniques, ce qui permet ainsi de se suppléer lors d’absences.

«Pour pouvoir se marier, il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’être au moins deux», fait remarquer judicieusement Pierre Roth, président du Conseil communal, qui sera amené à diriger les débats. Justement, quel est l’avis de Vully-les-Lacs? «Laissons déjà le Conseil communal de Cudrefin en débattre, puis la Municipalité y répondre cas échéant. Mais si tel était le cas, nos communes sont toujours prêtes à discuter entre elles, tout en sachant que ces démarches prennent souvent du temps», répond le syndic, Blaise Clerc.