Donner un coup de fouet aux logements collectifs

À Yverdon, il y a déjà La Maison d’Ailleurs. Il faut désormais compter avec La Maison d’Ici. À la différence du musée qui a fait de la science-fiction et de l’utopie sa philosophie, la coopérative veut s’ancrer dans la réalité… et la pierre, son objectif étant de réaliser des logements collectifs répondant à sa vision des choses. Dans ce système, les coopérateurs ne sont pas propriétaires de leur logement, mais de la coopérative elle-même, via des parts. Ils louent donc leur logement à la coopérative, qui n’a pas de but lucratif. Comme ils en sont propriétaires, ils participent souverainement à sa gestion, et à la gestion de tout ce qui concerne le logement qu’ils occupent.

À Yverdon, l’exemple le plus célèbre remonte aux années 80, avec le quartier des Pugessies. Le plus récent? Sans doute l’immeuble boisé qui se dresse à l’angle des rues des Moulins et des Jordils depuis le tournant du siècle.

«Pensée» en 2015, fondée en 2016, La Maison d’Ici est arrivée à maturité. «Après avoir travaillé ferme pour nous organiser, nous donner des compétences, nous nous estimons prêts pour nous positionner comme acteur public», souligne l’un de ses fondateurs, Clément Crevoisier.

À quand sa première réalisation? «Nous allons commencer à répondre à des appels d’offres dans la région. Nous entendons prouver que nous sommes des interlocuteurs au moins aussi intéressants qu’un autre pour une Commune ou un particulier», souligne Régis Kottelat, un ingénieur lui aussi à la base de cette structure.

Le but premier de La Maison d’Ici est bien la promotion et la réalisation de logements collectifs dans le Nord vaudois. «Nous n’avons pas de projet prédéfini. Notre intention n’est pas de nous loger nous-mêmes et d’arrêter: nous ne sommes pas limités à un projet, un bâtiment, un terrain», précise l’historien de l’art Clément Crevoisier. La coopérative entend également amener des idées, susciter le débat architectural, urbanistique et immobilier.

À cet égard, elle animera sa présentation publique avec une conférence, mardi. La Maison d’Ici fait venir les architectes du bureau lausannois Dreier Frenzel. Tout sauf un hasard, puisqu’ils ont à leur actif un écoquartier à La Jonction (GE), soit 300 logements réalisés pour le compte de trois coopératives, qui abritent également des équipements municipaux, dont une école. (24 heures)