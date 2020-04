Drôle d’ambiance pour venir au monde

Ils en avaient tellement entendu. Tout, un jour. Puis son exact contraire, le lendemain. Au point que, dans cette période si particulière de coronavirus, Lucile et Frédéric Joss ne savaient plus sur quel pied danser alors que la venue au monde de leur deuxième enfant se précisait.

«Le médecin nous avait même dit que si tout se passait bien, je pourrais retourner à la maison six heures après l’accouchement», glisse l’Yverdonnoise au téléphone alors que Lou rigole non loin d’elle pendant que Léo sieste comme un heureux nouveau-né. «Au final, on a pris le parti de lâcher prise et de se souvenir que tout s’était très bien passé il y a deux ans et demi avec la naissance de Lou», enchaîne Frédéric.

Méthode Coué? Peut-être, mais méthode efficace pour ce couple dont la dernière grosse interrogation était de trouver à qui confier sa fille au moment où le grand moment surviendrait. C’est donc le 3 avril en découvrant l’étrange ambiance qui règne dans les bâtiments yverdonnois des Établissements hospitaliers du Nord vaudois, où des «zones Covid» ont été délimitées, que le couple prend la mesure de ce qui les attend.

«À peine Lucile avait été prise en charge qu’on m’a demandé de rentrer à la maison, tout en précisant qu’on me rappellerait dès que le travail aurait commencé…» S’il comprend bien qu’il faut éviter les allers-retours dans un périmètre sensible par définition, Frédéric est quelque peu désarçonné et décide… de patienter pendant plusieurs heures dans le parc situé à côté de l’hôpital.

«La bonne nouvelle, c’était d’apprendre que Fred pourrait assister à l’accouchement»

«Mais la bonne nouvelle, c’était quand même de comprendre qu’il pourrait assister à l’accouchement et revenir vers moi le lendemain», raconte Lucile. D’autant que la jeune femme apprend par la même occasion qu’elle pourra séjourner à l’hôpital plus longtemps que ce qu’elle craignait. «Apparemment, Yverdon est revenu en arrière. Parce qu’ils n’ont pas eu de cas de femmes enceintes contaminées et aussi parce que c’était compliqué pour les sages-femmes et les pédiatres de laisser partir une maman et son bébé si vite.»

Même s’il est long, l’accouchement se passe bien. Pour la maman comme pour le papa. «J’ai pu couper le cordon ombilical, puis poser Léo sur Lucile et faire du peau à peau», explique Frédéric. Deux heures après la naissance, il doit cependant quitter les lieux, mesures sanitaires obligent. Commencent alors pour lui et son épouse des heures un peu plus compliquées.

«C’est perturbant de rentrer en sachant que tu ne pourras pas revoir ta femme et ton fils avant le lendemain. D’autant qu’en deux heures, nous n’avons pas pu suffisamment échanger avec Lucile. Je crois que ça n’a pas suffi pour que je réalise vraiment que j’étais à nouveau papa.»

Lucile de son côté se retrouve seule, fatiguée par l’accouchement et par les deux nuits compliquées qui l’ont précédé. «J’ai eu de la peine à me reposer, j’avais l’impression que Léo pleurait beaucoup et je n’avais pas la possibilité de le mettre à la pouponnière, toujours pour les mêmes raisons sanitaires.» Le coup de blues arrive sur ces entrefaites, fatalement. «Et il n’y avait que par téléphone que Fred pouvait me réconforter.»

Le bon côté des choses

Dans ces conditions, un retour à la maison après deux jours ne semble pas précipité. Deux semaines et demie sont passées. Le temps pour la petite famille de découvrir la vie à quatre. Mais uniquement à quatre. «J’ai mal au cœur pour les grands-parents qui ne peuvent pas voir Léo…» regrette Lucile.

Les Joss essaient toutefois de voir le bon côté des choses. Sans visites (si ce n’est celles de la sage-femme pour lesquelles Lucile et Léo doivent se tenir dans une pièce séparée de Frédéric et Lou), sans stress et avec le télétravail, ils ont tout le temps de construire leur nouveau cocon. Certes, mais un cocon qu’ils se réjouissent d’ouvrir à leurs proches quand cela sera à nouveau possible. «C’est quand même bizarre de se dire que quand nos amis pourront voir Léo, il aura sans doute deux mois», conclut-elle.