Du plateau des Rasses, 120 ans d’histoire vous contemplent

Sa monumentale cheminée en chêne sculpté et son escalier tournant à deux volées droites ont toujours autant d’effet sur ses clients. Les 400 personnes invitées lundi soir pour fêter les 120 ans du Grand Hôtel des Rasses n’ont pas manqué de les admirer, comme Austen Chamberlain à l’époque. Avec le prince Georges de Grèce, ce ministre britannique des Affaires étrangères de l’entre-deux-guerres figure au rang des célébrités à avoir fréquenté ce fleuron de l’hôtellerie nord-vaudoise.

De fait, son histoire est intimement liée à l’âge d’or du tourisme. Et aux aléas de la santé économique de la région. En effet, quand il a l’idée d’installer un hôtel sur le plateau des Rasses, à la toute fin du XIXe siècle, l’Yverdonnois Édouard Baierlé tente un pari audacieux. La vue sur l’arc alpin et le plateau suisse y est certes fabuleuse, mais encore faut-il qu’elle soit au goût des riches touristes anglais, russes et américains. Avant même l’ouverture, le 15 juin 1898, il les imagine en clients avides de vitesse sur les pentes enneigées voisines et de smashes sur les terrains de tennis qu’il fait construire.

Bien que les formes, signées par l’architecte lausannois Jacques Regamey, soient simples – un corps central flanqué de deux avant-corps latéraux et agrémenté de deux vérandas de bois –, son idée est aussi efficace qu’un ace. Quinze ans tout juste après l’inauguration, Édouard Baierlé confie même aux auteurs des plans du Royal Savoy lausannois le soin de doubler la capacité de son hôtel de 55 chambres. La partie Belle Époque, influencée par le Heimatstil, est financée intégralement par le propriétaire. Elle vaut d’abord pour son luxe intérieur, tout de couleurs et de boiseries. Mais aussi pour certaines de ses chambres dotées de salles de bain ou de… cabinets de toilette. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Édouard-Charles Baierlé a succédé à son père depuis dix ans. C’est lui qui doit remettre les clés à la BCV. Les ennuis ont commencé et l’hôtel, fermé, ne sert qu’à héberger l’état-major de l’armée suisse. Ses terrains sont encore utilisés pour des cours de ski.

Le ressort semble cassé

Le déluge passé, la banque rouvre le Grand Hôtel, non sans avoir entrepris quelques rénovations. Mais au pays des rêves mécaniques, le ressort semble cassé. Même l’apparition des congés payés et la prospérité industrielle de la région ne donnent pas de second souffle à l’institution. Heureusement, les grandes familles locales rachètent ce patrimoine et les habitants se réapproprient ce lieu à l’origine créé pour les touristes. L’embellie est réelle, renforcée par la réalisation, en 1967, d’une nouveauté appréciable: une piscine couverte. Mais ces années fastes sont stoppées net par une nouvelle crise économique, qui débouche sur une faillite, en 1975.

La création d’appartements en copropriétés, à l’intérieur du bâtiment, permet la réouverture d’un établissement désormais divisé en deux parties: l’une privée, l’autre hôtelière. En 1983, il faut l’intervention financière d’industriels vaudois et neuchâtelois pour éviter qu’une nouvelle faillite ne rime avec fermeture. Malgré tout, ils maintiennent ce système à deux entités dont hérite le groupe BOAS quand il rachète le Grand Hôtel en 2012. (24 heures)