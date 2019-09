Échange de bons procédés entre Payerne et les Cantons

L’intégration de l’extension du Gymnase intercantonal de la Broye (GYB) passe par la cession d’un chemin, propriété de la Commune de Payerne, aux Cantons de Vaud et de Fribourg. Les conseillers communaux auront donc à se prononcer prochainement sur ce transfert que la Municipalité a imaginé de manière gratuite. Ou presque.

L’Exécutif payernois a en effet négocié une double contrepartie pour ces 1000 m2. «Il faut comprendre que sans la remise de ce chemin aux deux Cantons, la qualité architecturale du projet et son intégration dans le paysage seraient nettement moins évidentes», souligne le municipal des Écoles, Julien Mora. La négociation a porté sur le maintien en zone publique du cheminement qui traverse le site à cet endroit. Une fois l’extension réalisée, il passera par une toiture végétalisée et permettra de relier le sud du quartier résidentiel jouxtant le site à la ville de Payerne.

En outre, ces discussions Commune-Cantons ont débouché sur une solution qui pourrait résoudre un problème récurrent. «Nous recevons des plaintes de voisins par rapport à la circulation engendrée par le gymnase», souligne la syndique, Christelle Luisier. La prise en charge par les Cantons d’une place de dépose-minute à la rue de la Vignette pourrait améliorer la situation. Elle s’accompagne d’un certain nombre d’aménagements routiers et de mesures d’amélioration des infrastructures communales de mobilité. Deux arrêts de bus seront ainsi créés à la rue de la Vignette, à la hauteur du carrefour de la Blancherie. Et la rue du Favez sera transformée en zone de rencontre (zone 20 km/h).

Parallèlement, le concept de parkings du GYB a été intégralement revu. L’actuel parking disposera à terme de 109 places (contre 70) destinées aux usagers. Cet agrandissement implique la suppression du terrain utilisé par certains à côté de la piscine. Au nord, une deuxième aire de stationnement sera créée. Les visiteurs y trouveront 40 places pour les manifestations extrascolaires de l’aula qui se déroulent en journée.