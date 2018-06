Elle tombe nez à nez avec un serpent faux-corail

«Au début, je l’ai à peine remarqué, alors que j’ai passé à quelques centimètres de sa cachette dans les hautes herbes. Même le chien n’a rien vu! Mais, quand mon regard a été attiré sur le bord du chemin, j’ai fait deux pas en arrière. J’ai d’abord cru à une laisse de chien abandonnée, jusqu’à ce qu’il commence à bouger.» Claudine n’en revient toujours pas de sa rencontre avec un serpent faux-corail samedi après-midi. Alors qu’elle se baladait dans des chemins de remaniement, elle a croisé le reptile d’une septantaine de centimètres, de couleur orange, blanche et noire.

N’ayant pas de téléphone sur elle, la promeneuse a alerté un cycliste circulant un peu plus loin afin d’immortaliser la scène et d’informer les autorités. «Il traversait tout gentiment la route, si bien que j’ai failli lui rouler dessus», raconte Daniel. Alors que le reptile s’enfuyait dans les hautes herbes au bord de la Petite-Glâne, les deux passants ont averti le service de permanence des gardes-faune, auprès de la Direction générale de l’environnement. Un appel resté sans suite aux yeux des promeneurs. «Pourtant, une demi-heure après l’appel, mon collègue l’a rappelé pour lui signifier que l’animal n’était pas dangereux et que le cas était donc clos à ses yeux», explique Denis Rychner, responsable communication du service.

En effet, il n’y avait pas lieu de s’inquiéter, même si le serpent rencontré dans la Broye n’est pas indigène. Selon Michel Ansermet, ancien directeur du Vivarium et employé d’Aquatis, il s’agit d’un Lampropeltis pyromelana. «Son terrain de jeu traditionnel est le sud de l’Amérique du Nord, détaille l’herpétologue. On en trouve dans des États comme l’Arizona, le Nevada ou le Nouveau-Mexique. Plus communément appelé faux-corail, serpent-roi ou serpent-lait, il est inoffensif, mais c’est un très beau spécimen, ce qui fait qu’il est souvent prisé des passionnés.»

Qualifié de bon fuyeur par Michel Ansermet, le serpent aurait donc profité d’une absence de son maître pour s’échapper de son terrarium. «Si le serpent avait été identifié comme un serpent corail ou une vipère du Gabon, un dispositif d’intervention aurait été déployé, ajoute Denis Rychner. Là, le surveillant régional de la faune a été averti lundi de ce cas.»

Se nourrissant d’autres serpents, de lézards, voire de fruits et légumes, l’animal broyard pourrait atteindre l’âge de 20 ans et un bon mètre de long. «Normalement, il ne devrait pas avoir trop de peine à survivre, s’abritant du froid de l’hiver sous terre, alors qu’il sort volontiers dès qu’il fait beau et chaud», ajoute Michel Ansermet. Selon les conseils du spécialiste, dans un tel cas de figure, l’idéal est de prévenir la police, qui sait ensuite quel corps de pompiers régional est formé pour intervenir si besoin. «On peut aussi mentionner le numéro 021 557 88 55, qui est celui de la permanence des surveillants de la faune», conclut Denis Rychner. (24 heures)