En désaccord, Sylvie Villa quitte la Municipalité

«Je suis une femme d’action, spontanée, altruiste et très créative, et il s’avère que ces qualités ne correspondent pas à l’attente d’une majorité. Je sens mon énergie piégée et il me paraît inutile de persister.» C’est en ces mots que Sylvie Villa a annoncé sa démission de la Municipalité de Mauborget, rapportait La Région dans son édition de vendredi. L’élue quittera ses fonctions au 31 décembre, après avoir siégé 18 mois au sein de la Municipalité. Une commande de poubelles pour la commune, qui remonte au mois de décembre 2016, aurait été l’élément déclencheur du conflit au sein de l’Exécutif.

Claude Roulet, syndic de Mauborget, considère que Sylvie Villa a négligé le principe de collégialité et affirme qu’elle a acheté du matériel pour «plusieurs» milliers de francs sans l’accord de la Municipalité. De son côté, la principale intéressée estime avoir fait économiser de l’argent à la Commune en passant une commande moins chère que celle prévue au budget.

De plus, les échanges entre Sylvie Villa et ses collègues auraient été difficiles dès l’entrée en fonction de l’ancienne candidate PDC au Conseil d’État. «Un simple sujet comme les cartes de vœux visant à rencontrer la population a posé problème», affirme Sylvie Villa dans les colonnes de notre confrère.

Claude Roulet assure, pour sa part, que la municipale «n’en a fait qu’à sa tête» et qu’elle aurait privilégié ses intérêts à ceux de la Municipalité.

Les relations entre les élus étant devenues trop conflictuelles au fil du temps, Sylvie Villa a préféré se retirer. (24 heures)