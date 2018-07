En vadrouille, les sept Sages feront halte à Cudrefin

Mis à part deux rencontres publiques auprès de la population à Fribourg et à Charmey, les contours de la traditionnelle course d’école du Conseil fédéral, les 5 et 6 juillet prochains, sont encore tenus secrets par la Chancellerie. Selon nos informations, la région broyarde devrait avoir les honneurs d’une visite des sept Sages, qui plus est en territoire vaudois, alors que ces journées, placées sous l’égide du président Alain Berset, sont prévues à la découverte du canton de Fribourg. Destination prisée des courses d’école, le Centre-nature BirdLife de La Sauge, à Cudrefin, pourra présenter ses activités lors de celle du Conseil fédéral.

«Je n’ai pas le droit de communiquer à ce sujet», répond François Turrian, directeur romand de Bird-Life, l’Association suisse pour la protection des oiseaux, confirmant au passage nos informations. Syndic de la localité vaudoise, Thierry Schneiter se montre un peu plus loquace sur ce déplacement exceptionnel pour la petite commune vaudoise du bout du lac de Neuchâtel. «Active depuis une trentaine d’années auprès de la commune, notre secrétaire n’avait encore jamais reçu de courrier directement du Conseil fédéral. Nous n’avons reçu l’information que mercredi dernier et j’en ai informé mes collègues municipaux par mail, mais cela n’a encore pas été officiellement répertorié, puisque la Municipalité ne siège que ce lundi.»

Contact pris par le syndic avec la Chancellerie fédérale, les autorités communales ne participeront toutefois pas à la visite fédérale, aucune réception officielle n’étant prévue à Cudrefin. «C’est dommage d’avoir l’Exécutif fédéral au complet sur le territoire et de ne pas pouvoir les saluer, mais je respecte leur décision», ajoute l’édile. La visite semble prévue dans la matinée de vendredi, avant la rencontre auprès de la population en ville de Fribourg. Situé dans la Grande-Cariçaie, à proximité immédiate des réserves de Cudrefin et du Fanel et le long du canal de la Broye, le centre bénéficie d’un quai desservi par la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et de Morat à la belle saison. Les sept Sages pourraient donc y arriver par voie lacustre, les débarcadères fribourgeois les plus proches étant situés à Portalban, Morat ou dans le Vully. Il est à noter que le complexe bénéficie également d’un hôtel d’une capacité de douze chambres, soit 48 lits au maximum. Inauguré en juin 2001, il a accueilli jusqu’à présent plus de 200 000 visiteurs et quelque 3000 groupes.

Dans le cadre de ces journées sous la conduite d’Alain Berset, domicilié à Belfaux, deux rendez-vous ont été fixés pour rencontrer la population suisse et fribourgeoise en particulier. À Charmey, un apéritif sera organisé le jeudi 5 juillet entre 12 h 30 et 13 h 30 au Village d’Enhaut. Le lendemain, une rencontre comprenant une brève partie officielle est prévue à l’usine électrique de l’Oelberg, propriété de Groupe E, entre 11 h 45 et 13 h 30. Le Conseil communal de Fribourg (ndlr: Municipalité) et le Conseil d’État prendront part à ces instants conviviaux en vieille ville. (24 heures)