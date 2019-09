Essertes n’a pas voulu faire de discrimination

La Municipalité d’Essertes n’a pas imaginé une seule seconde que la mise à l’enquête publique de la transformation d’une vieille ferme (24 heures de jeudi) par l’antenne vaudoise de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X (FSSPX) causerait un tel émoi au village. Mais ce n’est pas pour cette raison qu’elle n’a pas souhaité mettre sur pied une séance d’information pour la population, a-t-elle expliqué vendredi en fin d’après-midi.

«Organiser une telle soirée aurait été discriminatoire vis-à-vis de la FSSPX, qui a le droit d’exister. Et ça n’aurait fait que jeter de l’huile sur le feu», affirme tout de go Laurent Conne, municipal en charge de la police des constructions. Le projet - à l’enquête publique jusqu’au 6 octobre - a donc été reçu comme n’importe quel autre dossier. «Nous devons assurer une égalité de traitement à tout propriétaire. Quand la fraternité nous a abordés, nous leur avons dit que si le projet restait dans les clous au niveau de la LAT et de la zone de réserve, c’était OK pour nous», poursuit le syndic René Delessert.

«Le nombre d’enfants accueillis a certes un peu augmenté, mais leur présence amène au moins un peu d’animation au village»

Les autorités reconnaissent toutefois avoir ensuite approché leurs homologues de Jorat-Menthue. La FSSPX loue en effet depuis sept ans à Villars-Tiercelin des locaux pour une école qui accueille 25 élèves de 1P à 8P. «La syndique nous a assuré qu’il n’y avait aucun souci», reprend René Delessert. Contactée, Line Gavillet confirme ses propos. «La FSSPX occupe des locaux qui abritaient auparavant un garage de motos et je peux vous assurer que nous recevions alors bien davantage de plaintes du voisinage», affirme la syndique. À l’entendre, le déménagement prévu à Essertes attristerait presque les autorités de cette commune du Gros-de-Vaud. «Le nombre d’enfants accueillis a certes un peu augmenté, mais leur présence amène au moins un peu d’animation au village.»

Animation ou agitation?

De l’animation, ou plutôt trop d’agitation, c’est justement ce qui a fait réagir de nombreux riverains à Essertes quand ils ont découvert le projet. Nuisances dues au trafic et perte de tranquillité le dimanche au moment des messes figurent au nombre de leurs inquiétudes, relayées par le biais d’un avis à la population distribué vendredi dernier. À cet égard, le syndic et son municipal se veulent rassurants: «La FSSPX ne célébrera pas de messe chez nous», répond le premier. «Ce qui a semé le doute, c’est ces deux salles pour 100 et 200 personnes qui figurent dans le dossier d’enquête. Mais il s’agit de chiffres qui découlent des normes incendie. Ils indiquent les seuils maximaux possibles par rapport aux voies de fuite», explique le second. De fait, la FSSPX prévoit d’accueillir à la journée une quarantaine d’élèves. L’ancienne ferme servira aussi de résidence aux cinq sœurs qui doivent assurer l’enseignement, ainsi qu’à quatre prêtres et un frère qui prêchent dans les lieux de culte utilisés aux environs.

D’un point de vue pratique, la Municipalité fera le point au terme de la mise à l’enquête. Et elle se réserve le droit de mettre alors sur pied une séance d’information publique