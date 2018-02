Estavayer peste contre un plan peu intercantonal

«À nos yeux, la Broye intercantonale est un peu oubliée dans ce nouveau plan directeur cantonal.» Vice-syndic de la commune fusionnée d’Estavayer, Éric Chassot n’a pas fait mystère du courroux communal face au nouveau plan directeur cantonal fribourgeois, dont la mise en consultation vient de se terminer.

Devant le Conseil général réuni lundi soir, il a annoncé que le Conseil communal (ndlr: Municipalité) avait envoyé à la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) un courrier comportant une bonne vingtaine de remarques, 79 demandes de corrections de limites sur les cartes du canton, ainsi que l’ajout de sept nouvelles fiches, soit autant de zones de développement potentiel.

Abandon d'Aéropôle 3?

Située sur le territoire de l’ancienne commune de Bussy, la zone Aéropôle 3 disparaît ainsi de la planification cantonale. À l’époque, ce secteur voisin de la sortie d’autoroute de Payerne avait été visé par la société Ikea pour y implanter un magasin, un projet finalement abandonné. «Cette partie du secteur aéropôle avait été inscrite sur Fribourg afin de bénéficier également de subventions cantonales et, désormais, le Canton veut l’abandonner. Et cela alors que l’ancienne commune de Bussy avait reçu une garantie de rester dans le plan si elle ne proposait plus de projet commercial à l’avenir», peste celui qui était syndic de Bussy par le passé.

Outre Aéropôle 3, des fiches sont aussi demandées pour une valorisation du site d’hébergement de la Corbière, pour le parc des rives du lac et pour la zone sportive à Estavayer-le-Lac, ainsi que pour le golf de Vuissens, la zone de loisirs de Font et le secteur Plein Sud entre Estavayer et Lully. «Ces demandes font également partie de notre prise de position, tout comme l’ajout du site agroalimentaire de Saint-Aubin, par exemple», commente Pierre-André Arm, directeur de la communauté régionale de la Broye.

Outre le fait que le plan soumis semble ignorer le canton de Vaud voisin, alors que c’était plutôt l’inverse par le passé, le courrier d’Estavayer pointe aussi du doigt la perte d’autonomie des communes au profit des régions et une inégalité de traitement entre les diverses communes du canton.

«Plutôt que de tout centraliser sur Fribourg, nous avons souhaité en donner aux districts»

«Cette perte d’autonomie est une conséquence directe de la loi fédérale et, plutôt que de tout centraliser sur Fribourg, nous avons souhaité en donner aux districts», répond le conseiller d’État Jean-François Steiert, patron de la DAEC. Quant à l’inégalité de traitement, il signale que toutes les communes ont été sensibilisées à l’importance de proposer des fiches, notamment pour les sites touristiques.

Selon le planning, le dossier sera envoyé aux instances fédérales en octobre prochain pour approbation. Dans ce sens, le Conseil d’État fribourgeois se prononcera sur les courriers reçus d’ici fin mars. Entre mi-avril et mi-mai, diverses séances sont prévues avec les communes, pour autant qu’il existe une certaine marge de manœuvre sur les fiches souhaitées. (24 heures)