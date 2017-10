Estavayer se penche sur les horaires des magasins

Les heures d’ouverture des commerces d’Estavayer pourraient être revues à la baisse en période estivale, selon une proposition de l’Exécutif que l’organe délibérant aura à traiter dans une dizaine de jours.

Situé en zone touristique, Estavayer bénéficie de plages horaires étendues à la belle saison. Cette possibilité n’avait pas été exploitée jusqu’à ce que les grands distributeurs ne la saisissent au printemps 2016, suscitant la polémique auprès des petits commerçants de la place.

L’Exécutif a tempéré les propositions très strictes faites par la commission ad hoc qui a planché sur la question. Au final, le Conseil communal aimerait que ces horaires élargis ne puissent être mis en place que du 15 mai au 15 septembre (et pas d’avril à octobre comme le règlement l’autorise) et que, durant cette période, les commerces puissent rester ouverts jusqu’à 20h et non jusqu’à 22h, du lundi au samedi. En outre, l’ouverture dominicale devrait prendre fin à midi, et non à 20h. (24 heures)