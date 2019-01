Experts hollandais au chevet de la vedette mal fichue

Huit mois et toujours pas de nouvelles. Selon le député PLR Marc-Olivier Buffat, qui a interpellé le gouvernement l’été passé, ce dernier tarde à expliquer le fiasco de la vedette de police inutilisable, achetée 660'000 francs pour la Brigade du lac de Neuchâtel. La ministre Verte Béatrice Métraux lui a répondu en plénum il y a peu. «Il est nécessaire d’établir une image complète et précise de la situation.»

Pour cela, une enquête administrative a été menée au sein de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) et de la police cantonale. Il est alors apparu qu’une expertise externe devait être menée. «Elle a été confiée à la société Intersona BV, à Epe, aux Pays-Bas», a précisé la conseillère d’État. Tout le processus a en outre été suivi par des spécialistes de la Compagnie générale de navigation (CGN). «L’enquête a abouti fin décembre et nous analysons en ce moment les conclusions techniques et les suites judiciaires à envisager», a poursuivi Béatrice Métraux, qui a promis des nouvelles «dans les semaines à venir».

Réparations à 200'000 francs

Le raté n’est pas anecdotique. L’État a commandé son nouveau bateau en aluminium à un chantier naval napolitain, qui avait remporté le marché public. Tombée en faillite entre-temps, la société italienne a pu livrer fin 2016 – avec un an de retard – une embarcation qui s’est vite retrouvée en cale sèche. Avec surtout des portes mal fixées, des vitres qui se décollent, une structure qui se fend, de l’essence qui fuit. Selon des informations parues à l’époque dans «Le Matin», sa remise en état a déjà coûté 200'000 francs, sans même que la police puisse l’utiliser.

Le Grand Conseil neuchâtelois s’est aussi ému de l’affaire, même si le Canton voisin n’a pas mis la main à la poche pour cet achat. «La situation est sous contrôle. Toutes les interventions nécessaires de la police sur le lac de Neuchâtel ont été honorées et la collaboration intercantonale fonctionne à satisfaction», a expliqué mardi dernier le ministre neuchâtelois Alain Ribaux. Béatrice Métraux s’était aussi montrée rassurante: «Les prestations de la brigade du lac sont garanties.» (24 heures)