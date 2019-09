«Contrairement à ce qui a été affirmé, Extinction Rebellion (XR) ne détient pas de place centrale dans notre programme, réagissent Mathilde Marendaz et Théophile Schenker, au nom du festival écologique AlternatYv, qui se tiendra ce week-end à Yverdon. Il s’agit d’une activité parmi de nombreuses autres, telles qu’une balade pour ramasser des déchets ou un atelier pour confectionner de la lessive naturelle ( lire encadré ).» Jeudi dernier, le conseiller communal UDC Ruben Ramchurn demandait des comptes à la Municipalité. Il s’étonnait de voir ceux qu’il qualifie de «hooligans écologiques» à l’affiche du festival.

«La tenue d’un atelier de formation à la désobéissance sociale dans une manifestation soutenue par la Ville – et donc avec l’aide de l’argent du contribuable – laisse pas mal de monde perplexe… Comment les autorités réagiraient-elles si cette activité était dédiée à la fraude fiscale?» s’interrogeait-il, notamment, avant de demander si l’Exécutif était au courant de la venue du mouvement social, qui souhaite un changement radical de société afin de limiter le réchauffement climatique.

«Le programme comprenant l’ensemble des activités a bien été transmis à la police du commerce ainsi qu’à la Municipalité, assure les organisateurs d’AlternatYv. De plus, Extinction Rebellion ne causera aucune déprédation lors du festival.» Toujours selon eux, des actions de désobéissance civile ne sont pas non plus prévues. «Qu’on soit d’accord ou pas avec les méthodes de XR, notre but est de créer le débat et d’informer le public, explique Mathilde Marendaz. Nous nous devons de présenter différents points de vue.»

AlternatYv13-15 septembre