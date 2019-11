Faoug: Le chemin des rives ne se fera pas le long des rails

Les cyclistes empruntant le chemin aménagé le long de la ligne CFF traversant la commune de Faoug pourraient bien devoir s’habituer encore longtemps aux remarques parfois désobligeantes des propriétaires voisins de maisons, implantées le long de la rive du lac de Morat.

Déjà aménagé, ce chemin restera uniquement en mains privées et ne sera pas doté de servitudes publiques de passage, comme le souhaitait la Municipalité, selon une enquête publiée du 14 septembre au 13 octobre 2018. Ainsi en a décidé le Conseil communal, qui a refusé le préavis par 21 non contre 1 oui et 6 abstentions, mardi.

«L’État ne reconnaîtra pas un chemin tel que proposé comme chemin des rives et notre futur plan d’aménagement ne pourra ainsi pas être accepté par le Canton. L’interdiction d’utilisation du chemin par les cyclistes nous paraît exagérée», a notamment listé le rapporteur Sylvain Carrard, pointant encore du doigt la répartition des frais d’entretien de ce chemin. L’avis de sa commission a donc été largement suivi par le plénum, avec demande d’une nouvelle «étude d’impact et d’analyse des variantes de faisabilité, subventionnée par l’État à hauteur de 50%».

La Municipalité devra donc remettre l’ouvrage sur le métier, sachant que plusieurs Exécutifs se sont cassé les dents sur cette problématique d’accès aux rives, depuis plus de 20 ans. En 2003, le plan général d’affectation (PGA) actuel de Faoug avait ainsi été validé sans le secteur du bord du lac, qui était resté sous le régime du PGA de 1979, faute de chemin riverain. L’Exécutif a ensuite repris son bâton de pèlerin et une étude «a conclu que la réalisation d’un chemin riverain nuirait à l’environnement naturel», mentionnait le préavis. La Municipalité a dès lors travaillé sur le projet soumis à l’enquête, avec un cheminement au sud des parcelles du bord du lac, de la frontière cantonale avec Greng, jusqu’à l’ancienne STEP.

Le dossier a finalement conquis la plupart des propriétaires concernés, même s’il restait deux oppositions pendantes. En échange d’un droit de passage de 2 mètres pour les piétons, la Municipalité aurait pris à sa charge les frais d’entretien du chemin. Mais lors de son analyse par neuf services, deux divisions de la Direction générale de l’environnement (DGE) émettaient un préavis négatif.

Celle de la Biodiversité et paysage ne partageait pas les conclusions de l’étude de 2012 et celle des Ressources en eau et économie hydraulique estimait qu’un «chemin réputé riverain doit être à proximité directe du lac», privant ainsi le projet retenu de subventions éventuelles pour sa réalisation. «Aujourd’hui, nous souhaitons quand même transmettre ce dossier au Canton», a expliqué la syndique, Martine Hermann.

Attendre la nouvelle loi

Mais les nombreux flous entourant le dossier ont entraîné son renvoi. Ce d’autant plus que la municipale Sabrina Giannini-Heim, en charge du dossier, a présenté deux nouveaux articles de loi sur la question de l’accès aux rives. Ainsi, toutes les autorisations obtenues par les propriétaires pour l’utilisation des cours d’eau seront retirées lors du transfert de propriété de leur parcelle et remplacées par des concessions à durée limitée. «Ces concessions pourront être octroyées moyennant qu’un passage public soit réservé le long de la rive, et que la vue de ce passage soit sauvegardée», stipule l’alinéa 2 de l’article 16 de la loi vaudoise sur le marchepied de long des lacs.

«D’ici à quelques années, quand les biens seront vendus ou transmis aux descendants, on pourra donc réaliser ce chemin le long des rives sans trop de contraintes», a rappelé le conseiller Heinz Hermann en fin de débat. Reste à savoir quand les Faougeois pourront enfin profiter de leur bord de lac pour une balade!