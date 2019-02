Grand lifting à 3,5 millions de francs pour le Collège de Granges-Marnand

Refaire toutes les peintures et les sols, aménager une salle d’informatique dans l’ancien local de chauffage, le bâtiment étant chauffé à distance, revoir l’installation électrique, doter le collège de triple vitrage et d’une isolation sous poutraison au galetas pour améliorer son efficience énergétique ou installer un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. Si le Conseil communal de Valbroye valide un crédit de 3,512 millions de francs, le collège de Granges-près-Marnand fera peau neuve ces prochaines années.

En vue de la séance du 18 février, la Municipalité sollicite un montant qui sera l’un des plus importants de la législature. Et afin d’éviter le déplacement des élèves ou l’installation de locaux provisoires, le préavis mentionne que les travaux se dérouleront sur trois ans, essentiellement pendant les vacances. «Une variante un peu plus onéreuse pourrait permettre de concentrer le chantier en deux ans en utilisant au mieux les périodes de vacances», commente le syndic Guy Delpedro, qui précise que selon la volonté des commissions chargées de l’étude du dossier, cette variante pourrait faire l’objet d’un amendement avant le vote. Au total, le bâtiment propose 16 locaux, dont 11 salles de classe. Un total qui ne changera pas avec le chantier, même si un besoin de nouvelles salles pourrait se faire sentir à l’avenir. «L’aménagement de la salle d’informatique dans l’ancien local de chauffage permettra toutefois de réaménager une salle du Centre Sous-Bosset voisin en salle de classe», ajoute toutefois le syndic.

Alors qu’une location annuelle de 160'000 francs est encaissée actuellement auprès de l’Association scolaire intercommunale de l’établissement de Granges et environs, ce revenu sera augmenté de 40'000 francs à l’issue du chantier. (24 heures)