Grandson: la fusillade entre dealers a fait un mort

Ce qui s'apparente de plus en plus à un règlement de comptes entre dealers samedi en début d'après-midi à Grandson, a fait un mort et quatre blessés, indique ce lundi la police vaudoise, qui parle aujourd'hui d'homicide et de tentative d'homicide.

Alertés vers 12h35, les gendarmes ont retrouvé cinq personnes dont quatre blessés dans ce petit immeuble de la rue Basse, en plein centre-ville. Tous étaient blessés, notamment par balles. La REGA a héliporté rapidement deux personnes dans un grave état au CHUV. D'après plusieurs proches des personnes impliquées, ils ont reçu une ou deux balles, notamment à la tête. L'un d'eux est décédé dans la nuit de dimanche à lundi. Les deux autres blessés découverts sur place par la police et les secours ont été emmenés en ambulance. Ils ont déjà pu sortir de l'hôpital puis mis en cellule.

Un Suisse de 27 ans

La victime est un Suisse de 27 ans, domicilié dans la région. Le deuxième blessé grave, toujours dans un état critique, est un Suisse de 22 ans installé à Zurich.

Les deux derniers blessés sont également des Suisses, installés dans le Nord vaudois, et âgés de 24 et 27 ans.

La police confirme également une information de 24heures et de plusieurs témoins de la scène: un homme s'est bel et bien enfui de cet appartement. Il a semble-t-il été victime des même tirs que les autres.

Ce fuyard a été rattrapé par la police zurichoise dans un hôpital de Zurich où il avait été déposé. Il se trouvait alors seul. Ce Suisse de 22 ans, moins gravement blessé, a été transféré en terres vaudoises pour y être entendu par la police.

L'individu, blessé, est d'après plusieurs témoins monté dans la voiture d'un tiers, en pleine rue, avant de filer peu avant l'arrivée de la police. Son rôle n'est pas encore connu.

D'autres participants?

Plusieurs suspects ont été interpellés. Le rôle exact de chacun des protagonistes n'est toujours pas clairement établi. «Nous continuons les auditions et le travail d'enquête», indique le commissaire répondant média Arnold Poot. Il y a-t-il d'autres participants encore dans la nature ? «Des auditions d'autres tiers ne sont pas exclus», répond seulement le policier.

D'après nos informations, ce sont plusieurs personnes liées au trafic de stupéfiants qui ont réglé leur compte en plein Grandson, suite à une affaire qui aurait mal tournée, à plus large échelle. Ce petit locatif est connu pour être celui d'un dealer de la place. Une voiture française a aussi été vue dans la rue par un témoin au moment des faits.

Nombre de rumeurs se sont rapidement répandues samedi dans la région et sur les réseaux sociaux. Celle d'une fusillade en pleine rue à Grandson et d'autres tirs en Chamard, près d'Yverdon. La police continue de nier tout coup de feu hors de ce petit bâtiment du centre. Elle précise par contre qu'une interpellation a bien eu lieu en Chamard, de la part du vaste dispositif sécuritaire mis en place. Les hommes contrôlés n'avaient d'après la police toutefois aucun lien avec l'affaire de Grandson et personne n'a fait usage d'une arme.

Les forces de l'ordre n'ont pas lésiné avec les moyens samedi, secouant toute la région et bouclant tout le bourg de Grandson. Outre deux appareils de la REGA et quatre ambulances en sus du SMUR, les polices neuchâteloises, vaudoises, du Nord vaudois, bernoises et de la ville de Zurich ont été mobilisées. S'y ajoutent les gardes-frontières, le DARD, la brigade canine, et la Sûreté à qui l'enquête a été confiée.