Grandson se lance dans le combat contre la pollution lumineuse «inutile»

«Si l’éclairage artificiel nocturne peut contribuer à un sentiment général de sécurité, il constitue une charge importante pour les finances communales, et présente une menace importante pour la biodiversité et pour la santé humaine.» Jeudi soir, un postulat déposé par les conseillers Verts Judith Bardet et Nicolas Perrin demande à la Municipalité grandsonnoise de s’attaquer à la pollution lumineuse.

Le texte, adopté par l’organe délibérant à une quasi-unanimité, est précis. «Nous invitons la Municipalité à étudier l’opportunité de faire un état des lieux, de prendre toutes mesures utiles afin de limiter la pollution lumineuse dans la commune de Grandson, et de présenter au Conseil un rapport sur ses réflexions et actions envisagées à court et moyen terme.» Par exemple, en établissant un «plan lumières» qui tracerait les lignes directrices de l’éclairage public communal.

«La lumière nocturne bouleverse l’horloge biologique, les repères, ainsi que les modes d’alimentation et de reproduction de nombreuses espèces animales, en particulier celles qui sont actives pendant la nuit, a argumenté à la tribune Judith Bardet. Des luminaires inefficaces, mal conçus ou archaïques engendrent une consommation inutile et du gaspillage d’énergie (…). Rappelons qu’en l’état actuel, la commune de Grandson dépense entre 150 000 francs et 200 000 francs par année pour son éclairage, dont 47 000 francs d’électricité.» Pour appuyer ses propos, l’élue a aussi cité en exemple la commune de Fiez qui est entièrement passée aux LED et qui a diminué de 70% l’intensité de son éclairage public.

À la Municipalité – qui a répondu en assurant qu’un renvoi sans passer par la nomination d’une commission ne posait pas de problèmes –, désormais, d’examiner la demande. (24 heures)