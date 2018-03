Gressy, le village devenu quartier d’Yverdon

L’histoire du village de Gressy est similaire à celles de bon nombre de petites communes du canton de Vaud. En effet, la localité du Jura-Nord vaudois qui comptait 165 âmes en 2010, a décidé la même année de fusionner avec sa grande voisine Yverdon. Et le rapprochement n’a pas coulé de source. Deux visions s’affrontaient alors: mariage heureux pour certains, disparition regrettable d’un village qui existe depuis 1228 pour d’autres. Le municipal des énergies yverdonnois, alors conseiller communal et originaire de Gressy, avait même déclaré à l’issue du vote: «La commission parle d’enthousiasme à l’idée de cette fusion, mais ce n’est pas le sentiment qui m’anime lorsque je me rends à un enterrement.»

Depuis, l’eau a coulé sous les ponts. Nicole Belet, municipale à Gressy de 1997 à 2001 et ancienne opposante à la fusion du village avec la capitale du Nord vaudois, le décrit bien. «Aujourd’hui, je suis pleinement satisfaite, s’exclame-t-elle. Les relations avec la cité thermale sont correctes, comme elles l’ont toujours été.» Toutefois, comme environ un tiers du village n’était pas favorable aux fiançailles des deux localités, les relations entre les habitants n’ont pas toujours été simples. «Forcément, ce vote a laissé des traces, poursuit Nicole Belet. Il y a eu une sorte de distance qui s’était instaurée entre ceux qui défendaient la fusion et les opposants. Mais c’est de l’histoire ancienne.»

Cet avis est partagé par Marlyse Tschanz, ancienne boursière communale qui, elle, soutenait l’idée de s’intégrer dans le grand Yverdon. «Les angles se sont bien arrondis depuis, assure la retraitée. Et finalement, nous étions déjà liés à Yverdon depuis longtemps: les écoliers domiciliés à Gressy s’y rendaient déjà depuis 1964.»

Dans les faits, Nicole Belet n’était pas opposée à l’idée d’une fusion. Elle reprochait simplement «la précipitation avec laquelle le rapprochement était mené.» Aussi, l’ancienne municipale imaginait plus volontiers une fusion avec Belmont, Ependes, Essert-Pittet ou encore Suchy. «L’idée était de rester un village et de ne pas devenir un quartier d’Yverdon-les-Bains parmi les autres, détaille Nicole Belet. Je voulais préserver notre sensibilité villageoise. Aujourd’hui, les habitants se croisent toujours aux événements festifs, comme lors de la Raisinée, mais il n’y a plus le même esprit qu’avant. Il n’y a plus ce devoir de faire avancer notre village ensemble.»

Marlyse Tschanz décrit, elle aussi, un endroit où il fait bon vivre et où tout le monde se connaît, même si elle «déplore le fait qu’il n’y ait pas de restaurants et de magasins». Mais les animations ne manqueraient pas pour autant à Gressy. «Nos petites fêtes, on les a toujours, promet-elle. Et puis, il faut dire que tout le monde est bien intégré dans le paysage. Les gens qui habitent dans notre localité sont souvent là depuis toujours. Alors la vie du village est chaleureuse.»

Et en ce qui concerne les animations festives et culturelles, deux personnalités bien connues des Yverdonnois et nouvellement installées dans le coin pourraient dynamiser les choses. En effet, Nathalie Saugy-Anhorn, ancienne municipale de la Culture de la cité thermale, et Pierre-André Kesselring, fondateur du club les Citrons Masqués, plus connu sous le diminutif «Kéké», ont investi le moulin de Gressy pour y fonder un lieu vraiment pas comme les autres. Nommé La République libre de Gressyland, le domaine mêle arts, musique, fête et nature. «Ici, c’est un peu l’auberge espagnole, dit en riant «Kéké». Les gens débarquent quand ils veulent.» Car c’est cela l’esprit de Gressyland: un lieu ouvert à tous ceux qui apprécient concerts endiablés, expositions allant du street art à la gravure ou simplement boire un verre. «Nous ne sommes pas tout jeunes, mais un jeune couple tout de même, sourit Nathalie Saugy-Anhorn. On continue d’aménager le moulin et de le transformer. Cela ne sera jamais fini: c’est notre projet de couple.»

Les intéressés peuvent suivre les aventures du «Disneyland de la rébellion», surnom donné au moulin par Pierre-André Kesselring, sur le blog du couple. «Les gens viennent chez nous grâce au bouche-à-oreille, détaille Kéké. C’est comme cela que l’on fonctionne. Et les soirées sont libres: il n’y a aucune programmation imposée, même s’il y a quelques événements ponctuels annoncés sur notre site.» (24 heures)