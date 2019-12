Guerre des chiffres sur la petite enfance

Réunies dans l’Association scolaire intercommunale d’Avenches (ASIA) et environs, les quatre Communes de l’ancien district d’Avenches feront-elles bientôt cavalier seul dans le domaine de la petite enfance? La décision devrait tomber ces prochains jours. Alors que Faoug a déjà donné son accord au préavis, Cudrefin décidera jeudi, puis Vully-les-Lacs et Avenches la semaine prochaine. Un crédit d’étude pour une garderie sera aussi au menu du Conseil communal de Cudrefin.

De son côté, «le comité directeur de l’ARAJ (Association du réseau d’accueil de jour) Broye-Vully déplore les tensions autour de ce projet, dues principalement à la difficulté de l’ASIA à lui communiquer les résultats de son étude, ainsi que les documents y relatifs», a-t-il communiqué lundi.

Solidarité entre Communes

L’ARAJ rappelle que l’ASIA avait décidé en 2015 de reprendre à son compte le projet de développement d’une crèche à Cudrefin et que cette nouvelle garderie avait été inscrite au plan de développement de l’association pour 2020-2025. «Ce dossier était donc de son ressort à nos yeux et le prendre comme excuse pour justifier la volonté des quatre Communes n’est pas juste», détaille Éric Küng, municipal payernois et président de l’ARAJ. Enfin, le comité s’étonne des chiffres avancés par l’ASIA, avec des coûts d’accueil de jour en forte diminution, et rappelle que le financement a toujours été basé sur une solidarité entre Communes.

«Nous avons prévu une répartition des coûts de garde à hauteur de 48% pour les parents et espérons arriver à 50%. Ce taux est plus bas dans les projections de l’ARAJ et, forcément, la part des Communes augmente», rétorque Gaëtan Aeby, président de l’ASIA et municipal avenchois, surpris par ce communiqué. En effet, ses collègues municipaux siégeant au Codir de l’ARAJ n’en avaient pas été informés. «Dans le réseau actuel, nos Communes assument 25% de la facture, mais n’utilisent que 16% des prestations. Avec notre futur réseau, on ne paiera que pour ce qui sera utilisé», a-t-il aussi expliqué devant le Législatif de Faoug.