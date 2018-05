Heiniger Câbles développera ses activités chez le voisin vaudois

«Notre première idée était de rester à Domdidier, mais nous recherchions une parcelle d’au moins 20 000 m2 d’un seul tenant pour développer nos activités. Cela n’a pas été possible, alors qu’une surface en zone industrielle dans la localité voisine d’Avenches était disponible.» Responsable du site romand de la société Heiniger Kabel SA, Claude Délez a récemment prévenu son personnel du prochain déménagement de l’entreprise dans la localité voisine. Si tout se passe comme souhaité, la société alémanique et ses 26 employés actuels devraient entrer dans leurs nouveaux murs courant 2020. À terme et en fonction du marché, le site devrait proposer de 40 à 50 emplois.

Fondée il y a cent ans, l’entreprise Heiniger Câbles SA est active dans le domaine des câbles d’installation, des câbles industriels, des réseaux informatiques et des câbles confectionnés pour l’industrie. La société basée à Köniz compte une centaine de collaborateurs dans toute la Suisse.

«Cette vente montre qu’il est possible de viabiliser ces terrains malgré les contraintes archéologiques»

À Avenches, elle s’implantera sur la parcelle qui avait été visée par la société Ikea pour y implanter un important centre logistique. À l’époque, la transaction n’avait pas pu se réaliser, car le projet, nettement plus conséquent que celui développé par Heiniger, empiétait sur le mur d’enceinte de la cité romaine. «Cette vente montre qu’il est possible de viabiliser ces terrains malgré les contraintes archéologiques», se réjouit Gaëtan Aeby, municipal avenchois chargé de la Promotion économique.

Si la transaction immobilière est réalisée entre deux entités privées, à savoir Heiniger Kabel AG et la société Sijeff SA, propriétaire des terrains, la commune a permis de tisser des liens entre les partenaires. Afin de faciliter l’accès à la future parcelle devant accueillir le nouveau bâtiment de Heiniger, elle propose aussi le morcellement d’une parcelle voisine, afin d’en vendre 1151 m2 à Sijeff SA. Soumise au vote du Conseil communal, cette vente devrait rapporter 230 200 francs à la bourse avenchoise. Naturellement, tous les frais liés au morcellement et aux actes notariés seront également mis à la charge de Sijeff.

Du côté de Belmont-Broye, la commune voisine qui abrite le village de Domdidier, on regrette naturellement ce prochain départ, tout en se montrant quand même bon joueur face à la solution trouvée. «Notre commune ne possède plus le moindre terrain industriel à vendre et toutes les parcelles restantes sont en mains privées. Par conséquent, pour le tissu économique régional et surtout pour les employés, je préfère qu’ils aillent développer leurs activités dans une commune voisine, plutôt qu’à des kilomètres de distance», commente le syndic Albert Pauchard, à qui nous avons appris la nouvelle de ce déménagement. (24 heures)