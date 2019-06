Histoires d'eau(x) à Yverdon-les-Bains

A Yverdon, l'histoire du thermalisme est vieille comme Hérode. Ou plutôt comme Jules César, puisque sa source sulfureuse est connue et exploitée depuis deux millénaires.

Dans un article publié en 2005 par Swissinfo.ch, l'historien yverdonnois Christian Schülé revenait sur la relation particulière qu'entretient la cité thermale et son eau. ou plutôt ses eaux, puisque non loin du site actuel du Centre thermal se trouve la source initialement exploitée par Arkina, qui a produit à Yverdon de l'eau minérale entre 1920 et 2008. Pour l'historien, cette riche présence d'un bien vitale explique sans doute que la région est habitée depuis 4000 ans par différents peuples, dont les Lacustres et les Romains «On sait que le culte des sources était implanté ici dès le 1er siècle après J. C.», expliquait-t-il.

Les Romains auraient même construit une canalisation de 500 mètres conduisant à leur camp fortifié, le Castrum.

Et puis les années passent, la source thermale restant sans doute toujours un lieu où les habitants se rendent. En 1736 toutefois, son exploitation devient effective, via la construction d’un nouveau bâtiment, le corps du Grand Hôtel des Bains, auquel est venu s'ajouter la fameuse rotonde en 1896.

L'essor, marqué notamment par des Anglais adeptes des bienfaits du thermalisme Au 18e siècle, les Anglais, qui redécouvrent le thermalisme, est soudain boosté par l'émergence et le développement du train, qui passe rapidement par Yverdon, et les avancées scientifiques et médicales. «Yverdon-les-Bains prend des airs de station durant la belle saison et donne naissance à une véritable industrie touristique», s’enthousiasme Christian Schülé. (24 heures)