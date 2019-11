«Il est exclu de commencer la saison sans restaurant!»

Fêter la possible ascension d’Yverdon Sport en Challenge League (le deuxième niveau de la hiérarchie footballistique nationale) en mai prochain sans buvette? Impensable! C’est pourtant bien ce que certains ont pu croire à la lecture de la communication publiée par la Ville d’Yverdon il y a une dizaine de jours (24 heures du 30 octobre) pour annoncer le début des travaux au Stade municipal: «Toutes les activités footballistiques seront maintenues. Seule la buvette-restaurant sera fermée pendant la durée des travaux.» Soit pendant 18 mois environ. «Pour moi, ce n’était pas imaginable. Nous avons donc mis une grosse pression sur la Ville pour qu’une solution soit trouvée», avance Mario Di Pietrantonio, président d’Yverdon Sport et partenaire privé à hauteur de 1,5 million de francs - via sa société Sorimo SA - du projet de rénovation de l’enceinte sportive.

De fait, l’actuel Restaurant du Stade fermera bel et bien ses portes définitivement au soir du dernier match du 1er tour d’YS, le 17 novembre prochain. «On a du reste prévu de faire une grande fête après le coup de sifflet final, parce que c’est une vraie page qui va se tourner», reprend l’homme fort du club. Et quand le championnat reprendra au printemps, les supporters des Verts et Blancs trouveront une cantine provisoire, installée derrière le but côté avenue des Sports, pour se désaltérer et caler un éventuel petit creux. «Nous sommes actuellement en discussions avec la société qui met à disposition une tente pour le Suisse Rugby Day du 23 novembre (lire ci-dessous) afin de voir s’il est possible de la maintenir sur place pendant quelques mois», note Jean-François Sutterlet, chef du projet au sein du Service de l’Urbanisme.

Bientôt un appel d’offres

La Ville va du reste prochainement lancer un appel d’offres pour trouver des tenanciers pour cette structure provisoire qui leur sera mise à disposition gratuitement. «On imagine une offre qui s’apparente un peu à celle d’un food-truck», reprend-il. Il semble acquis que cette solution transitoire sera en tout cas en place jusqu’à la fin du présent championnat. «C’est dommage et c’est un gros manque au niveau ambiance, parce que si on monte, on fera évidemment une grosse fête. Mais ma foi c’est comme ça, on n’a pas d’autre choix que de faire avec», note Mario Di Pietrantonio.

Provisoire jusqu’à quand?

Reste à savoir quand exactement les supporters pourront découvrir le nouvel établissement public du stade. Les versions divergent encore un peu entre les deux parties. «Dès qu‘il sera possible d’ouvrir, on le fera. J’imagine l’automne prochain, après six mois de travaux», avance Jean-François Sutterlet. Un délai qui semble une éternité pour le président d’YS. «À mon sens, il est exclu de commencer la nouvelle saison (2020-2021, ndlr) sans restaurant. On pourrait à la rigueur faire sans pour les deux premiers matches en juillet.»

Le futur établissement comptera une centaine de places. «Et même environ 350 en tenant compte de salle multifonction prévue à l’étage et qu’il sera possible de louer pour des événements», précise Mario Di Pietrantonio. Si l’exploitant du restaurant n’est pas encore connu, le président d’YS annonce qu’il est en discussions avancées avec un chef connu dans la région.