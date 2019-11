«Il faut une femme de droite au Conseil d’État»

Christelle Luisier met fin au pseudo-suspense créé par l’élection de Jacqueline de Quattro à Berne. Oui, la syndique de Payerne est candidate pour lui succéder au gouvernement cantonal. Depuis longtemps, la Broyarde est vue comme la prochaine ministre PLR. L’élection partielle se tiendra le 9 février. Le PLR a ouvert les candidatures à l’interne jusqu’au 22 novembre et désignera son champion lors d’un congrès agendé au 5 décembre.

Ça y est, vous êtes candidate?

Je ne suis que «candidate à la candidature», comme on dit. Et pour ce faire j’ai déjà les soutiens unanimes du comité d’arrondissement et de la section payernoise du PLR. C’était vraiment essentiel d’avoir l’appui de la base, de ma région. Ça me fait chaud au cœur, car j’ai reçu un accueil enthousiaste.

Cela fait des années que les médias vous voient comme une future ministre. Mais vous, vous y songez depuis quand?

À ce niveau-là de fonction, on ne peut pas se dire: «Je sais que je serai candidat!» Il faut un alignement de planètes. Quand Jacqueline de Quattro a déclaré son intérêt pour le Conseil national (ndlr: durant l’été 2018), c’est devenu moins théorique.

Le PLR se doit de présenter une femme, selon vous?

Je ne crois pas aux quotas mais à l’exemplarité. Oui, c’est important qu’il y ait une femme de droite au Conseil d’État. Il y a un autre critère: la Broye n’est plus représentée au gouvernement depuis 1991. Il y a une attente des habitants de ce district, à la fois rural et urbain.

La Broye serait-elle négligée?

Je ne dirai pas cela; le Conseil d’État s’occupe de l’ensemble du Canton. Mais je sens que la population de ce qu’on appelle «l’arrière-pays» a envie d’être incarnée à Lausanne. On parle beaucoup de politique climatique. Typiquement, les zones rurales comme la mienne souffrent encore d’un déficit de transports publics.

Que pouvez-vous apporter à ce collège gouvernemental?

Dans un collège, tout le monde apporte ses racines, son vécu et ses valeurs. Je viens d’un milieu populaire. J’ai 45 ans et je suis maman de deux enfants. Ma formation d’avocate m’a rendue très sensible aux équilibres. La responsabilité, la liberté et la solidarité: ce sont mes valeurs, que j’ai chevillées au corps. Rien de grand ne se fait sans passion, et j’ai cette flamme depuis toujours. J’ai été cheffe du groupe PLR à la Constituante à l’âge de 24 ans. J’ai travaillé au Département des finances, j’ai présidé le Parti radical, je suis syndique depuis 2011, députée depuis 2012. J’ai les mains dans le cambouis.

Prête à travailler dans un collège à majorité de gauche?

Même dans une Municipalité qui compte quatre PLR sur cinq élus, trouver des compromis est mon pain quotidien. Dans un Exécutif, on ne peut pas seulement décider, on doit convaincre. Des conseillers communaux, des promoteurs, des commerçants, des associations, les Monuments historiques, etc.

Quel est votre style, alors?

Il faut chercher les compromis en affichant ses convictions, sans être d’emblée le ventre mou. Les miennes, de convictions, sont solides. Avec moi, les discussions peuvent être musclées, je suis très directe, tout en étant respectueuse. Avoir présidé le Parti radical pendant la fusion avec les libéraux, ça vous apprend à rassembler.

Aux fédérales, la population a montré ses attentes sur l’écologie. Quelles sont vos convictions face à l’urgence climatique?

Je m’inscris dans la continuité de Jacqueline de Quattro, dont je salue le travail d’avant-garde. Rappelons qu’elle a organisé l’an dernier les Assises du climat dans l’indifférence. Oui, il y a une attente de la population, ce qui donne un terreau très fertile. Il faut maintenant mettre de côté l’aspect émotionnel, se placer dans le rationnel et dégager des solutions acceptables par tous. Cela passe par une coordination avec tous les acteurs, notamment les acteurs économiques. S’il faut de nouvelles taxes, pourquoi pas? Je n’ai pas de dogme là-dessus, mais cela doit rentrer dans une balance fiscale et les zones rurales ne doivent pas être pénalisées.

Quel projet portez-vous, plus généralement?

Je me suis engagé en politique à l’époque où le Canton n’allait pas bien, avait une dette de 9 milliards. Aujourd’hui, on en est sorti, mais rien n’est acquis, et ce succès doit être pérennisé en maintenant l’attractivité du canton sans toucher à la qualité de vie. La croissance n’est pas une fin en soi, mais elle permet le développement économique, la redistribution des richesses. Les défis posés sont immenses: densification urbaine, santé, intégration des étrangers, infrastructures, équipements scolaires. Il n’y a pas de Canton fort sans Communes fortes, et à ce titre il y a besoin d’un rééquilibrage car, oui, les Communes ont fait de gros efforts à partir de 2003. Mais au-delà des questions de péréquations, horizontale et verticale, il faut instaurer une vraie relation de partenariat entre le Canton et les Communes.

Pas sûr que le siège PLR soit contesté. Une élection tacite, ce serait un peu frustrant, non?

Je n’ai pas à me prononcer sur le meilleur scénario. C’en est un parmi d’autres, voilà. Je me prépare à une campagne et à pouvoir débattre. Et même si l’élection est tacite, j’irai à la rencontre de la population.