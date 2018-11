«Il la frappait et le pire est arrivé»

Le vent froid s'engouffre dans les couloirs de l'immeuble de l'Est d'Yverdon-les-Bains frappé par un drame. Carole, 31 ans, une Suissesse mère de trois enfants, a été retrouvée morte vendredi par la police. Les agents sont allés sur place après que le compagnon de la victime, un Suisse de 28 ans, s'est rendu de lui-même au poste du Nord vaudois, à 9h.

Vendredi en début d'après-midi, les collaborateurs de la police scientifique habillés de leur combinaison blanche ont emmené le corps. Le drame remonte certainement à la nuit précédente même si certains parlent de coups violents entendus quelques nuits plus tôt. Personne n'a rien perçu de précis. Pas de cri, pas de coup de feu. Mais la victime était battue, c'était connu. Elle a sans doute subi la violence de trop.

Révolte et tristesse

La tristesse s'est abattue sur le bâtiment. La révolte aussi: «Il la frappait, il y avait de la violence entre eux. C'est impardonnable. Elle était venue me voir, une fois, après avoir été battue. On avait essayé de lui faire comprendre qu'elle devait déposer une plainte et le quitter. Je ne tolère pas les hommes qui frappent. Mais on connaît le syndrome de la femme battue. On lui disait qu'il était dangereux, qu'il était nocif. Puis le pire est arrivé», déclare une habitante. «J'ai téléphoné deux fois à la police. Ils s'engeulaient beaucoup. Il lui donnait des coups», témoigne une autre voisine.

La victime avait trois enfants. Deux jumeaux âgés de 9 ans, d'un premier père. Un petit garçon de bientôt trois ans, d'un deuxième père, dont elle était aussi séparée. Depuis environ deux ans, elle avait une liaison avec un autre homme, l'auteur du drame, décrit comme grand et très mince. Dans l'immeuble, des locataires prêtent à ce compagnon une enfance difficile. Il ne travaillait pas et n'avait pas d'enfant. Psychologiquement, il ne semblait pas équilibré: «Il avait des soucis de santé psychique. Il avait l'air calme, on lui aurait tout donné. Et tout-à-coup, il pétait un câble», affirme une voisine.

Il se droguait

Cette locataire décrit une relation compliquée, marquée par des éloignements et des recommencements. Une instabilité sur fond de toxicomanie: l'homme se droguait. Il consommait de la cocaïne. Du hasch, aussi, témoigne une voisine: «Il y avait des odeurs de cannabis »

Carole était arrivée dans l'immeuble il y a environ 8 ans, pas longtemps après la naissance de ses jumeaux. Selon les habitants, elle ne travaillait pas et s'occupait de ses enfants. Elle était suivie par des institutions sociales. «Je la croisais alors qu'elle était enceinte de son petit dernier. Son copain a privé trois enfants de leur mère», tonne la voisine révoltée. Les jumeaux étaient apparemment chez leur père au moment du drame. Mais le plus jeune, a-t-il vu sa mère décédée? La question hante les habitants. Quand même rassurés par la police: «Les policiers nous ont dit que le petit était en sûreté et que tout allait bien. J'espère qu'il pourra vivre chez son père, c'est un homme gentil». (24 heures)